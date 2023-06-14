Mutfak tüplerine zam geldi. Gelen zamla birlikte; Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz firmalarının tüp fiyatları listeleri güncellendi. İşte Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz firmalarının tüp fiyatları güncel listesi...

Aygaz Güncel Tüp Fiyatları Listesi

-Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 85 TL

-Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 365 TL

-Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 375 TL

-Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 375 TL

İpragaz Güncel Tüp Fiyatları Listesi

-İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 71 TL

-İpragaz 12 kg ev tüpü: 355 TL

-İpragaz 24 kg ticari tüp: 717 TL

-İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.332 TL

-İpragaz 45 kg propan tüp: 1.418 TL

Bizim Gaz Güncel Tüp Fiyatları Listesi

-Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 71 TL

-Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 355 TL

-Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 717 TL

-Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 1.332 TL

-Bizim Gaz 45kg propan tüp: 1.418 TL