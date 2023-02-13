Başkent Tunus’ta yer alan Kültür Sarayı yönetimi, pazar gecesi düzenlenen “Double Corde 2” konserine ilişkin açıklama yaptı.

Konsere Tunus Kültür Bakanı Hayat Kattat’ın da iştirak ettiği belirtilen açıklamada, "Şef Fadi Bin Osman yönetimindeki Tunus Senfoni Orkestrası Akademisi sanatçılarının verdiği konserden elde edilen gelir, yıkıcı bir depremle zarar gören iki kardeş ülke Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere bağışlandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Tunus Senfoni Orkestrası Akademisinin insani ve sosyal dayanışmayı güçlendirecek konserler vermeye devam edeceği kaydedildi.

Tunus’tan deprem bölgesine yardımlar

Tunus, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Kays Said’in talimatıyla hazırlanan iki askeri uçakla Türkiye ile Suriye’ye arama kurtarma ekibi ve acil yardım malzemesi göndermişti.

Gıda maddesi, ilaç, bebek maması, battaniye ve hijyen bezinin yer aldığı 14 tonluk acil yardım malzemesiyle yola çıkan uçaklarda, 41 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi Türkiye’ye, 20 kişiden oluşan diğer bir ekip ise Suriye’ye ulaşmıştı.

Ülkede ayrıca depremin ilk gününden bu yana yardım kampanyaları düzenleniyor. Tunuslular bu kampanyalarla Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere desteklerini sürdürüyor.