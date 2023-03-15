15 Mart 1965 tarihinde Uşak’ta doğdu. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu. Bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı.

1993-2001 yılları arasında Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde çalıştı. 2002 yılından itibaren Bursa Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. “Bu Başka Dizi”, “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”, “Töre”, “Peynirli Yumurta”, “Çığ”, “Hamlet”, “Kadı”, “Taziye”, “Mahmud ile Yezida”, “Geyikler Lanetler”, “Haneler”, “Danton’un Ölümü”, “Misafir”, “Abdülcanbaz”, “Batakhane Güzeli” adlı tiyatro oyunlarında rol aldı.

Filmografisi

Dokuz Oğuz: 2023-

Kendi Yolumda: 2022

Teşkilat: Hakkı Dayı 2021-2022

Kuşlarla Yolculuk: 2020

Şuursuz Aşk: 2019

Kördüğüm: 2016

Kurtlar Vadisi Pusu: Sagir Hokka 2014-2015

Dila Hanım: 2014

Osmanlı Tokadı: 2013

Kötü Yol: 2012

Bitmeyen Şarkı: 2010

Annem: 2007-2009

Hokkabaz: 2006

Organize İşler: 2005

Saklambaç: 2005

Gelin: 2003

Vizontele Tuuba: 2003

Vaka-i Zaptiye: 2002

Beşik Kertmesi: 2002

Vizontele: 2001

Tiyatro oyunları

Bu Başka Dizi

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Töre

Peynirli Yumurta

Çığ

Hamlet

Kadı

Taziye

Mahmud ile Yezida

Geyikler Lanetler

Haneler

Danton’un Ölümü

Misafir

Abdülcanbaz

Batakhane Güzeli