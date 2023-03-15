15 Mart 1965 tarihinde Uşak’ta doğdu. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu. Bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı.
1993-2001 yılları arasında Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde çalıştı. 2002 yılından itibaren Bursa Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. “Bu Başka Dizi”, “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”, “Töre”, “Peynirli Yumurta”, “Çığ”, “Hamlet”, “Kadı”, “Taziye”, “Mahmud ile Yezida”, “Geyikler Lanetler”, “Haneler”, “Danton’un Ölümü”, “Misafir”, “Abdülcanbaz”, “Batakhane Güzeli” adlı tiyatro oyunlarında rol aldı.
Filmografisi
Dokuz Oğuz: 2023-
Kendi Yolumda: 2022
Teşkilat: Hakkı Dayı 2021-2022
Kuşlarla Yolculuk: 2020
Şuursuz Aşk: 2019
Kördüğüm: 2016
Kurtlar Vadisi Pusu: Sagir Hokka 2014-2015
Dila Hanım: 2014
Osmanlı Tokadı: 2013
Kötü Yol: 2012
Bitmeyen Şarkı: 2010
Annem: 2007-2009
Hokkabaz: 2006
Organize İşler: 2005
Saklambaç: 2005
Gelin: 2003
Vizontele Tuuba: 2003
Vaka-i Zaptiye: 2002
Beşik Kertmesi: 2002
Vizontele: 2001
Tiyatro oyunları
Bu Başka Dizi
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
Töre
Peynirli Yumurta
Çığ
Hamlet
Kadı
Taziye
Mahmud ile Yezida
Geyikler Lanetler
Haneler
Danton’un Ölümü
Misafir
Abdülcanbaz
Batakhane Güzeli