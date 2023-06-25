Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Tunceli ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Yalova Liseleri 2023 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Açıklandı! Yalova Liseleri 2023 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Açıklandı!

Tunceli Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon
Durumu		 Yabancı
Dili		 Taban
Puanı		  Yüzdelik Dilim
2022		 Yüzdelik Dilim
2021
Tunceli / Merkez / Tunceli Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 396,99 10,46 13,18
Tunceli / Merkez / Tunceli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 365,66 16,73 20,79
Tunceli / Merkez / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 198,63 92,96 99,67
Tunceli / Pertek / Pertek Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 190,79 96,03 98,65

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için MEB tarafından yapılan duyuruları takip etmek önemlidir.

Kaynak: HABER MERKEZİ