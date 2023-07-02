İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin üstünden iki yıl geçti. Bu süreçte 954 kadın hayattan koparıldı. Kendisi yitip giden ve ardında adı kalan kadınlar için tüm kadınlarla omuz omuza mücadele ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Tunç Soyer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Emine, Pınar, Şebnem ve nice sızı…

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizin üstünden iki yıl geçti. Bu süreçte 954 kadın hayattan koparıldı. Kendisi yitip giden ve ardında adı kalan kadınlar için tüm kadınlarla omuz omuza mücadele ediyoruz.

Gözünü kadın haklarına dikmiş her tavrın tam karşısındayız. Biz erilliğin değil eşitliğin hakim olduğu bir düzenden sorumluyuz ve bu bilinçle İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerini uygulamaya kararlıyız.

Kadınların yaşam hakkı hiçbir politik çıkar altında ezilemez. Bu doğrultuda yapılması gereken çok nettir. 6284 Sayılı Kanun eksiksiz uygulanmalı, insan onuruna yakışır adil koşullar sağlanmalıdır. İstanbul Sözleşmesi derhal derhal tam ve etkin yürürlüğe girmelidir.

Türkiye'nin ölü kadınların ülkesi olmasına müsaade etmeyeceğiz!"