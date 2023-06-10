Türk Sineması'nın kült filmleri arasında yer alan "Uçurtmayı Vurmasınlar" ve "Piano Piano Bacaksız" gibi yapımların yönetmeni ve senaristi Tunç Başaran'ın hayatı, Bandırma Belediyesi'nin katkılarıyla belgesel film haline getiriliyor.

Altın Koza, Altın Portakal ve Sadri Alışık Sinema Onur Ödüllerinin sahibi, Yeşilçam’ın unutulmaz Yönetmeni Tunç Başaran’ın hayatı belgesel film oluyor. Tunç Başaran’ın filmlerinde vurguladığı sevgi temasına uygun olarak, “Ölümsüz Olan Sevgidir,” adını taşıyacak olan belgesel, ünlü yönetmenin özel hayatına ve kariyerine odaklanacak.

Belgesel ağırlıklı olarak Tunç Başaran’ın arkadaşları, dostları ve ailesiyle yapılan röportajlardan oluşacak. Bandırma Belediyesi’nin en büyük paydaşlarından biri olduğu belgeselin çekimlerine Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun da konuk oldu. Tunç Başaran Kültür Merkezi’nde devam eden çekimlere katılan Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, burada ünlü yönetmenin kardeşi Meriç Başaran, belgeselin yönetmenleri Zeynep Bayraktutan ve Gökhan Kasapoğlu ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, kameraların önünde Tunç Başaran ile olan tanışma hikayesini ve anılarını anlatırken ünlü yönetmenin hatırasını yaşatacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.