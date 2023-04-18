Tuna Kiremitçi, "Şairin Şarkıları" adlı müzikal gösterisini sahnelemeye devam ediyor. Bildiğimiz gösterilerden farkı, kahkahanın şarkı aralarında olması. Kiremitçi "Birden Geldin Aklıma"dan "Affet"e, "Bu Aşk Burada Biter"den "Yine Sevebilirim"e, kendi yazdığı şarkıları ve aynı türdeki klasikleri seslendiriyor.

Şarkı aralarında da adı lazım olmayan bir genç adamın dedikodusunu yapıyor. Müslüm Gürses'ten Ronnie James Dio'ya, Sicilya dağlarından Beyoğlu sokaklarına doğru, neşeli bir yolculuğa çıkıyor. Tuna Kiremitçi'ye sahnede usta kemancı Müge Alpay eşlik ediyor. Müzik, mizah ve edebiyat adeta kol kola şov yapıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ