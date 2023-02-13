TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ, deprem bölgesine ayni ve nakdi yardım olarak 60 milyon TL'ye kadar bağış yapılmasına karar verdi.

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, '6 Şubat 2023 tarihinde yaşamış olduğumuz, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle, zarar gören tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Deprem felaketinin ardından, ilgili bölgelerde kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik olarak, şimdilik 60 milyon TL' ye kadar ayni ve nakdi yardım olarak bağış yapılmasına, 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunularak pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilmesine, bağış ve yardımlara ilişkin olarak genel kurul onayı ile artırılacak olan 2023 yılına ilişkin yeni bağış tutarı limitinden düşülmek üzere yardım yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.'