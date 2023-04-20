Hem fotoğraf hem video hem de blog içerikleri paylaşılabilen sosyal ağ Tumbrl’yi bilgisayardan ya da android cihazlarınızda silmek için yapacağınız işlemler şunlardır:

Hesabınıza giriş yapın. Sonrasında ‘Ayarlar’ seçeneğine tıklayın. Sayfayı aşağı doğru kaydırın.

Burada karşınıza Hesabımı Sil seçeneği çıkacak. Onu seçin. E posta adresinizi ve parolanızı girin.

Her şeyi sil seçeneğine tıklayın. Hesabınız için eğer iki aşamalı doğrulama etkinse bu kodu girmeniz istenecek. Onu girin ve sonrasında onaylayın. Böylece hesabınız silinmiş olacaktır.

İOS üzerinden hesap silme işlemi için ise şu işlemler yapılmalı:

Hesap simgesine dokunun.Sağ üstte yer alan dişli simgesini seçin ve Genel Ayarlar’a tıklayın. Sayfayı aşağı indirin ve ‘Hesabımı sil’ yazısını seçin. Son olarak e postanızla parolanızı girin ve ‘Her şeyi sil’ yazanı işaretleyin. Böylece hesabınız silinmiş olacaktır.

Eğer blogunuz doluysa ve onların da tamamen silinmesini istiyorsanız ise:

Sol üstte yer alan Ayarlar seçeneğine gelin. İstediğiniz, sileceğiniz blogu seçin. ‘Kalıcı Olarak Sil’ ifadesine tıklayın. Böylece blog hesabınız da silinmiş olacaktır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ