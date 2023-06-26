İGA İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde ev sahipliği yaptığı uçuşlarla ‘yolcu sayılarında’ yeni bir rekora ulaştı.

25 Haziran 2023 Pazar günü İGA İstanbul Havalimanı’nda; toplam bin 593 uçuşa ve 252 bin 364 yolcuya ev sahipliği yapıldı. Açılışından bugüne kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşan İGA İstanbul Havalimanı, ‘günlük yolcu sayısı rekorunu’ kırmayı başardı.

Ramazan Bayramı’nın son günü olan 23 Nisan 2023 tarihinde ise günlük bin 548 uçuş ve 244 bin 709 yolcuya ev sahipliği yapan İGA İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında yılın ilk rekoruna imza atmıştı.

Eurocontrol verilerine göre; Eylül 2019’da, Almanya’daki Frankfurt Havalimanı’nda toplam 1624 iniş-kalkış rakamına ulaşıldı. 11 Haziran 2023’te, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul’a gelen çoğunluğu İngiliz ve İtalyan futbolseverlerin oluşturduğu yoğunlukla İGA İstanbul Havalimanı, toplam bin 684 uçuşla ‘tüm zamanların hava trafik rekoruna’ imza attı. Böylece, Frankfurt Havalimanı’nın rekorunu kıran İGA İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük ATM (uçak iniş kalkış sayısına) başarısını göstermişti.