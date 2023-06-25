Survivor All Star ve Dünya Boks Şampiyonu Olimpik Milli Sporcu Adem Kılıçcı, geçtiğimiz günlerde depremzedeler yararına bir boks gecesi düzenledi. Sportial Fight Night ismini taşıyan organizasyonda, sponsorlardan elde edilen gelir Herkese Kitap Vakfı aracılığı ile deprem bölgelerinde yaşayan çocuklara 13 kütüphane yapımında kullanılacak. Kartal Sportial Club'ta düzenlenen organizasyonda 18 sporcu yer alırken, 10 karşılaşma yapıldı.

Organizasyonun ilk serisini gerçekleştirdiklerini belirten Adem Kılıçcı, "Bugün gelen misafirlerimiz çok mutlular. Hepsiyle tek tek ilgilendik. Ama bizi en çok mutlu eden şey bu gecenin amacı." açıklamasını yaptı. "Bugün gelen misafirlerimiz çok mutlular. Hepsiyle tek tek ilgilendik. Ama bizi en çok mutlu eden şey bu gecenin amacı." açıklamasını yaptı. Geceden elde edilen gelirle çocukların hayallerine ve geleceklerine ışık tutmak istediklerini de söyleyen Kılıçcı, "Mum ışığı kadar ışık yaysak bile bizim için mutluluk verici bir sebep olacak. Şu anda 13 kütüphanemiz deprem bölgesi için sipariş edildi. Hatta Reyhanlı'da ilk kütüphanemiz tamamlandı. Bize inanan herkese teşekkür ediyorum. Sponsor olup bize destek veren herkesten Allah razı olsun. Bugün amacımıza ulaştık” dedi. Öte yandan boks maçını izlemeye gelenler arasında Merve Aydın-Mehmet Akif Filiz, Cansu Tuman, Beste Korkmaz, Sinan Özen ve Sema Aydemir gibi ünlü isimlerde vardı.