Malzemeler:

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı un
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım limonun suyu
  • 1 çay bardağı ceviz içi

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı su
  • 2 su bardağı toz şeker
  • Yarım limonun suyu

Yapılışı:

  1. Öncelikle şerbeti hazırlamak için, su ve şekeri bir tencereye koyun ve karıştırarak kaynatın.
  2. Limon suyunu ekleyin ve şerbeti kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika kaynatın. Soğumaya bırakın.
  3. Şeker, süt ve sıvı yağı bir kaseye alın ve karıştırın.
  4. Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyin ve yoğurun.
  5. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.
  6. Şekerpareleri yağlanmış fırın tepsisine dizin.
  7. Üzerlerine ceviz koyun ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
  8. Fırından çıkardığınız şekerparelerin üzerine soğuk şerbeti dökün.
  9. Şerbeti çekene kadar bekletin.
  10. Servis yapmadan önce ceviz parçaları ile süsleyin.
  11. Şekerparelerin tamamen soğumasını bekleyin ve servis yapın. Afiyet olsun!

Not: Şerbeti ılık şekerparelerin üzerine dökün, aksi takdirde şekerpareler parçalanabilir. Ayrıca şekerparelerin fırında pişirilirken çok fazla kabarmamasına dikkat edin.