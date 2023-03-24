Malzemeler:
- 2 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- Yarım limonun suyu
- 1 çay bardağı ceviz içi
Şerbeti için:
- 2 su bardağı su
- 2 su bardağı toz şeker
- Yarım limonun suyu
Yapılışı:
- Öncelikle şerbeti hazırlamak için, su ve şekeri bir tencereye koyun ve karıştırarak kaynatın.
- Limon suyunu ekleyin ve şerbeti kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika kaynatın. Soğumaya bırakın.
- Şeker, süt ve sıvı yağı bir kaseye alın ve karıştırın.
- Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyin ve yoğurun.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.
- Şekerpareleri yağlanmış fırın tepsisine dizin.
- Üzerlerine ceviz koyun ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Fırından çıkardığınız şekerparelerin üzerine soğuk şerbeti dökün.
- Şerbeti çekene kadar bekletin.
- Servis yapmadan önce ceviz parçaları ile süsleyin.
- Şekerparelerin tamamen soğumasını bekleyin ve servis yapın. Afiyet olsun!
Not: Şerbeti ılık şekerparelerin üzerine dökün, aksi takdirde şekerpareler parçalanabilir. Ayrıca şekerparelerin fırında pişirilirken çok fazla kabarmamasına dikkat edin.