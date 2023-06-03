Tülay Maciran kimdir? Tülay Maciran nerelidir? Evli mi? Tülay Maciran nasıl ünlü oldu? Albümleri nelerdir? Detaylar haberimizde...
Tülay Maciran Kimdir?
1 Kasım 1984’te, Sivas’ın İmranlı ilçesinde dünyaya gelen Tülay Maciran Türk halk müziği sanatçısıdır.
Tülay Maciran Evli Mi?
Tülay Maciran evlidir ve Tuana isimli bir kızı vardır.
Tülay Maciran Nasıl Ünlü Oldu?
Tülay Maciran, Annesinin desteği ile 8 yaşında şarkı söylemeye başlamıştır. 2000 yılından sonra da İstanbul’a gelerek müzik kariyerini İstanbul’da devam etmiştir. 2009 yılında, “Melek Yüzlüm” isimli ilk albümünü çıkarmıştır.
Tülay Maciran Albümleri
-Melek Yüzlüm (2009)
-Nerdesin (2014)
-Aşk İle (2020)
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