Reis Gıda, ürünlerinin kalitesi ve izlenebilirliği konusunda gösterdiği titizlikle, tüketicilerin haklarının korunmasına büyük önem vermektedir. Günümüzde tüketicilerin ihtiyaçlarının artmasıyla birlikte, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaşması ve tüketicilerin haklarının korunması giderek daha da önem kazanmaktadır. Reis Gıda, tüketicilerine sağlıklı ve güvenilir gıdalar sunarak, her yıl 15-21 Mart tarihlerinde kutlanan Dünya Tüketici Haftası'nın amaçlarına katkı sağlamaktadır.

Güvenilir gıda erişimi, gıda arz güvenliğinin de sağlanması anlamına gelmektedir. Gıda arz güvenliği, herhangi bir nedenle gıda üretimi ve dağıtımının aksaması halinde bile insanların yeterli ve güvenli gıdaya erişebilmesini sağlamak için alınan önlemleri kapsamaktadır. Bu nedenle, tüketicilerin güvenli gıdaya erişimi, sürdürülebilir bir gıda endüstrisinin yanı sıra toplumun sağlık ve refahı için de kritik bir öneme sahiptir.

Reis Gıda, 1981 yılından itibaren titizlikle sürdürdüğü üretimini; TSE kontrolünde Avrupa Birliği’nin gıda hijyeni olarak benimsediği HACPP “Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi’ni 2000 yılında sektöründe ilk alan markadır. Bu süreçte gıda güvenliği ve sağlıklı ürün üretimine yoğunlaşarak üstün kaliteyi tüketicisine sunma ilkesiyle çalışmaktadır. Sorumluluklarının bilincinde, ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve ISO 22000 Gıda Yönetim Sistemi Standardı belgelerine sahip olup, tüketicilerin beklentilerine duyarlılık misyonuyla hareket etmektedir. 2017 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirme ve araştırmalar sonucunda, pirinç bulgur ve bakliyat ürün grubunda tüketici nezdinde yaygın olarak bilinirliği göz önünde bulundurularak “Tanınmış Marka” statüsüne alınmıştır.

Reis Gıda, tüm üretim zincirinde kalite ve güvenliği önemseyerek üretim tesislerinde, depolarında ve sahada aldığı en üst seviyedeki tedbirleri özenle uygulamaktadır. Pandemi döneminde de aldığı hijyen ve önlemlerle TSE tarafından COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni alarak sektöründe öncü firma olmuştur. 2019 yılında gerçekleştirilen “Benim Markam” araştırmasında bakliyat sektöründe tüketicilerin güven ve beğeni ölçeğinde benim dediği markalarda güven ve sadakat kriterinde birinci olmuştur. Tüketicisine sunduğu katma değerli ürünler yapılan tüm araştırmalarda Reis’i “en güvenilen”, “en çok tercih ve tavsiye edilen” markası yapmıştır. Bu sonuçların verdiği sorumlulukla tüketicisine her zaman aynı lezzeti aynı kaliteyle buluşturma hedefindedir.

2021 yılında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ve İstanbul Ticaret Odası’nın desteği ile, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği ETÜDER ve Gıda Güvenliği Derneği GGD liderliğinde Tedarik Zincirinde Güven Programı kapsamında ürünlerinin kalitesi, izlenebilirliği ve süreçlere uyumunu sağlayarak “Güvenli Tedarikçi Sertifikası” almaya hak kazanmıştır. Reis Gıda markasına yatırım yaparak kalite standardını en üst seviyede tutmayı, lider bir marka olarak sürdürülebilirliği hedeflemektedir.

2022 yılında gerçekleştirilen Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni'nde "Geleceği Besleyecek" markalar arasında seçilen Reis Gıda, güvenilir gıdaların geleceğimizi beslemek için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Reis Gıda, küresel iklim krizi ve gıda kaybının azaltılması gibi konuları yakından takip ederek çevreye ve insan sağlığına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, tesislerinde gıda güvenliği ve izlenebilirlik prosesleri uygulayarak ürünlerinin kaynaklarına kadar takip edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, gıda israfının önlenmesi için duyarlılık oluşturarak, tüketicilerin aşırı tüketim alışkanlıklarından vazgeçmelerini ve sıfır atık oluşumuna katkı sağlamalarını teşvik etmektedir. Gıda israfının hem çevresel hem de ekonomik açıdan zararlarına dikkat çeken Reis Gıda, insanların temel gereksinimi olan gıdanın eşit ve adil dağıtımının önemini vurgulamaktadır.

Reis Gıda, sürdürülebilirlik ve çevre dostu çalışmalarını desteklemektedir. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO tarafından ortak yürütülen "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasının destekçileri arasında yer almaktadır. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Sıfır Atık Projesi" kapsamındaki kriterleri yerine getirerek "Sıfır Atık Belgesi” ni almaya hak kazanmıştır. Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından yürütülen 10x20x30 “Gıda Kayıpları ve Atıkları ile Mücadele Girişimi “ne de katılmıştır.

Reis Gıda'nın çevre dostu uygulamaları sadece bu kampanyalarla sınırlı değildir. Yaklaşık 25 yıldır küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği konusunu gündeme getirmek için çeşitli çalıştaylar, zirveler, üniversiteler, toplantılar ve yazılı-görsel basında çalışmalar yapmaktadır. Şirket, sürdürülebilir üretim ve tüketim faaliyetleri ile gelecek nesillerin tüketici haklarının koruması konusunda aktif bir rol oynamaktadır. (YHM)