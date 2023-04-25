Tüketici Kredisi Çeşitleri Nelerdir?

İnsanların paraya ihtiyaç duyma nedenleri aynı değildir. Bazıları düğün için paraya gereksinim duyarken bazıları ise sağlık harcamalarında krediye gereksinim duyuyor. Bankalar da bu durumlara göre özel dönemlerde kişilere uygun olan kredi kampanyaları düzenliyor. Bankalar tarafından düzenlenen bu kampanyaları yakından takip etmekte de büyük yarar vardır. Bankaların tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlamış oldukları tüketici kredilerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

-Sağlık kredisi,

-Bayram kredisi,

-Taşıt kredisi,

-Tatil kredisi,

-Ev kredisi,

-Eğitim kredisi

-Eşya kredisi

Tüketici Kredisi Vadesi Nedir?

Tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirlenmiştir.

Tüketici Kredisi İçin Gerekli Olan Belgeler

Kredi başvurusu yapmak için banka tarafından sizden istenen bazı belgeler vardır. Banka tarafından sizden istenen bazı belgeler ise şunlardır:

-Her bankanın özel olarak hazırlamış olduğu başvuru formları

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Maaş dekontu

YENİGÜN HABER MERKEZİ