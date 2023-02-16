Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Rusya'dan alımları tamamıyla durduran Avrupa Birliği ülkeleri yönlerini farklı ülkelere çevirdi. Plywood/Kontrplak ürünlerinin ithalatına ambargo koyan Avrupa ülkeleri bu talebinin bir kısmını son yıllarda üretim kapasitesini artıran ve ithalatçılıktan ihracatçı pozisyonuna gelen Türkiye'ye yönlendirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen hepsinde Türk orman ürünleri konusunda en iyi bilinen ve güvenilen markalardan biri olan Tukan Plywood, gelen yoğun talep ile bu yönde yatırımlarını artırma kararı aldı. Ürün kalitesi, marka değeri ve rekabetçi fiyat anlamında Avrupa ve Ortadoğu pazarından aldığı payı halihazırda son yıllarda hızlı bir şekilde artıran Tukan Plywood, yaşanan gelişmeler sonrasında ivmesini daha da yükseltti. İtalya, İsrail, Karadağ, Makedonya, Irak, Suriye ve Tunus gibi ülkelere ihracat yapan Tukan Plywood, Rusya, Romanya, Belarus ve Ukrayna gibi ülkelerden de ithalat yapıyor. Türkiye'nin kontrplak ve plywood ihracatında ve yurtiçi dağıtımında önde gelen firmalarından olan Tukan Plywood, yeni markalarından olan Art Plywood ve kontrplak ürünlerinin satışlarına başladı. Uluslararası ticaret, üretim ve markalaşma konusunda uzman olan Tukan Plywood Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Kılıçalp, “Bünyemizde yer alan Art Plywood’un yapılanması ile Türk ürünlerinin yurtdışı pazarlara pazarlanmasının yanında üretimini gerçekleştirdiğmizi ürünlerin iç pazar dağıtımında önemli bir marka pozisyonuna getirmeyi hedefliyoruz. Özellikle sahip olduğu, huş ağacı, çam ağacı ve ayrıca bunların kombinasyonlarından üretilen ve birçok alternatifleriyle pazara sunulan Art Plywood markası inşaat-kalıp sektöründe ön plana çıkarken müteahhitler tarafından özellikle tercih ediliyor. Firmamızın ana kriterleri arasında uluslararası standartlar ve bunlara uygunluklar önemli bir yer tutuyor. Sertifikasyon noktasında tüm marka ve ürün yeterlilik belgelerinin tamamına sahibiz. Firma önümüzdeki süreçte Türkiye'nin Avrupa'da ön planda yer alan ve parlayan yıldızlarından biri olma yolunda hızla ilerliyor.” dedi.

“DEPREM YARALARINI BİRLİKTE SARACAĞIZ”

Kontrplak ve Plywood sektöründe hem fiyat rekabeti hemde ürünlerinin piyasa şartlarından daha kaliteli olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Tukan Plywood yılların tecrübesiyle inşaat sektöründen tutun, mobilya, otomotiv, matbaa, ahşap oyuncak sektörüne kadar bir çok alana ürün ve ürünler tedarik etmeye devam ediyor. Yeni marka ürünlerin sık sık stoklara girdiğini vurgulayan Tukan Plywood Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Kılıçalp, "Bizim için herşeyden önemlisi ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetidir. Zaten ürününüz kaliteli ve sağlam değilse müşteriniz sizden razı olmaz ve bir daha çalışmak istemez. Ürün kaliteli üretilirse müşteriler uzun yıllar sizinle çalışır. O yüzden kaliteden sonra bizim için müşterimizin ne istediği ve ne kadar çabuk istediği noktasında hızlı bir sevkiyatla memnuniyetini sağlamaktayız. Yeni marka ve ürünler her zaman geliyor ve gelmeye devam edecek. Yeni markalarımızdan Art Plywood, Çam Plywood stoklarımıza girdi. Piyasa koşullarına göre bakarsak gayet iyi bir fiyatla satışımız başladı. Önümüzdeki süreçte daha fazla marka ve ürün yelpazemizi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi. Ülkemizin yaşadığı deprem afetinden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralı vatandaşlara şifalar dileyen Kılıçalp “Bu acıyı ülkece yaşadık. Biz de Tukan Plywood olarak deprem bölgesine elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık ve çalışıyoruz. İnşallah milletimizin yardımlarıyla bu enkazın altından çıkacağız.” diye konuştu. (YHM)