17 Ocak 1996 tarihinde aslen Sakarya’da dünyaya gelen Tuğkan Kurt’un burcu Oğlak’tır. Eğitim hayatını Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam ettirmektedir.

2016 yılında amatör çalışmalarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı ve 3 yıl gibi bir sürede YouTube’da 300 bine yakın aboneye sahip oldu. Müzik bilgisini genişletmek amacıyla İşletme öğretimini yarıda bıraktı. Amatör olarak 2016 yılında başladığı müzik yolculuğu bugün yeni singleları ile halen devam etmektedir. Müzisyen dayısı ve annesi tarafından oldukça desteklenen Tuğkan’ın söz ve müziği kendine ait birçok eseri de bulunmaktadır. İlk olarak Ele Layık isimli şarkısı ile dikkatleri üzerine çeken genç yetenek kısa sürede keşfedilmiştir

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TUĞKAN ŞARKILARI

Tuğkan'ın seslendirdiği şarkılar: