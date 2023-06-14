“Bu Benim Öyküm” şarkısından bugüne kadar beklenen, yayınlanmayan bir şarkı ile Tuğçe Kandemir sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

5 yıldır söylediği her şarkı ile müzikseverlerin en derin duygularına dokunmayı başaran Tuğçe Kandemir, kendi duygularından kopan bir şarkı ile karşımıza çıkıyor. Sözü ve bestesi kendi imzasını taşıyan Sonbahar şarkısı için Tuğçe Kandemir “Bu Benim Öyküm’ün devamı niteliğinde bu şarkı, tekrar o günleri hatırlarım diye kaydetmeye korktuğum bir şarkıydı” diyor.

Sonbahar şarkısının düzenlemesi Özkan meydan- Alican Özbugutu imzalı. Tuğçe Kandemir’in 5 yıldır sakladığı “Sonbahar” şarkısı ve klibi TTE Production ve Sony Music Türkiye iş birliği ile 16 Haziran’da tüm dijital platformlarda yayında.