Tuğba Danışmaz, Türk uzun ve üç adım atlamacısıdır. 10 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. ENKA SK sporcusu olan Danışmaz, 2018 Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada beşinci olmuştur. 2019 Türkiye Süper Ligi'nin Bursa'daki ilk ayağında, üç adım atlamada 13,80 metrelik derecesiyle 12 yıllık 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırmıştır. İsveç'in Gävle kentinde düzenlenen 2019 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama etkinliğinde gümüş madalya kazanmıştır ve 23 yaş altında kendine ait ülke rekorunu geliştirmiştir.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Danışmaz, Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen kadınlar üç adım atlamada ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekorunu kırmış ve Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanmıştır.

Danışmaz'ın aldığı bazı dereceler şu şekildedir:

2018 Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası - İstanbul - 5. - Üç adım - 12,75 m

2019 Avrupa 23 YA Şampiyonası - Gävle - 2. - Üç adım - 13,85 m

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - İstanbul - 1. - Üç adım - 14,31 m