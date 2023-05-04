Ülkelerde gerçekleşen ve tüm sektörleri kapsayan ekonomik faaliyetlerin bir özetini temsil ettiği için makroekonomik analizlerde en çok kullanılan verilerden biri olan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla deflatörü, bir ekonomide yurt içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin fiyat düzeyinin bir ölçüsüdür.

GSYH deflatörü, (Nominal GSYH ÷ Reel GSYH) × 100 şeklinde hesaplanır.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise, bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür. Yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için kullanılır.

TÜFE, Laspeyres endeksi ile hesaplanmaktadır. Yani baz dönem ağırlıklıdır. Hesaplama formülü ise, ((TÜFE t -TÜFE (t-1) )/TÜFE (t-1) )x 100 şeklindedir.

TÜFE ile GSYİH deflatörü arasındaki farkları ise şöyle sıralayabiliriz:

-Enflasyon hesaplamasında kullanılan bir ölçüt olan deflatör, TÜFE 'ye göre çok daha geniş bir mal grubunun fiyatlarını ölçer. Deflatör, üretilen bütün nihai mal ve hizmetle birlikte yurtiçinde üretilen malları kapsayarak, ekonomideki malların birleşimindeki tüm değişmeyi endekse yansıtır.

-TÜFE ithal mallarını da içerirken deflatörde yalnızca yurt içinde üretilen mallar ve hizmetler değerlendirilir.

-TÜFE’nin ölçtüğü mal sepeti değişmezken deflatör ekonomide üretilen malların bileşimindeki değişmeyi endekse yansıtır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ