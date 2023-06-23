Moda ve trendlerin öncü markası Koton, yeni sezonda sürpriz bir iş birliğine daha imza attı. Türkiye’deki ilk marka ve ünlü iş birliklerinden birini ünlü oyuncu ve model Tuba Ünsal ile hayata geçirmiş olan Koton, bu sezon yeniden Tuba Ünsal ile bir araya geldi.

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Tuba Ünsal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana Ebru Şallı, Hande Doğandemir, Hatice Aslan, Müge Boz, Bestemsu Özdemir, Eda Zamanpur ve Ferhat Zamanpur, Ari Kasuto, Mirela Cerica, Esra Ruşan, Elif Boyner, Şahika Ercümen, Ali Elmacı, Özlem Avcıoğlu, Ayşegül Afacan Köksal, Hande Can, Aslı Kuseyrioğlu, Daphne Behar ve Dilara Koçak gibi ünlü isimler katıldı. İş, moda, sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinin katıldığı etkinlikte, 70’li yılların günümüze uyarlanmış genç ve eğlenceli moda dokunuşlarından ilham alan koleksiyon büyük ilgi gördü. Misafirlerin keyifli vakit geçirdiği lansmanda, ev sahibi Tuba Ünsal ‘’Koton ile tekrar buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Birlikte moda zevkimi ve trendleri yansıtan capcanlı bir koleksiyona imza attık.’’ dedi.