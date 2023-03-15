Hatice Tuğba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Yönetmen Tomris Giritlioğlu ile tanıştıktan sonra oyunculuğa başladı. Sultan Makamı adlı dizinin son dört bölümünde rol aldı.

2004 yılında Çağan Irmak’ın yönettiği Çemberimde Gül Oya adlı dizideki Zarife rolüyle büyük çıkış yakaladı. Aynı yıl Cemal Şan’ın yönettiği Gülizar adlı televizyon filminde Şevket Çoruh ve Yetkin Dikinciler’le başrolü paylaştı.

Ayrıca yine Çağan Irmak’ın filmi Babam ve Oğlum da oynadı. Aydın Bulut’un yönettiği Ihlamurlar Altında adlı dizide Bülent İnal, Sinan Tuzcu ile başrolü paylaştı.

2006 yılında Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği Sınav adlı sinema filminde oynayan Büyüküstün, bu filmde ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme ile çalışma fırsatı yakaladı.

2007 yılında Antakya’da çekilen, Cevdet Mercan’ın yönettiği ve Kanal D’de yayınlanan Asi adlı dizide Murat Yıldırım ve Çetin Tekindor’la başrolü paylaştı. Aynı yıllarda Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Asi gibi dizilerinin Arap televizyonlarında gösterilmesiyle birlikte, Ortadoğu’da büyük bir üne kavuştu ve Türk dizilerinin yurt dışına ihracında önemli bir rol oynadı. Başrolünü oynadığı Asi dizisi 67 ülkedeki izlenme oranlarıyla, 51. Monte-Carlo Televizyon Festivali’nde En İyi Pembe Dizi kategorisinde aday gösterildi.

Filmografisi



Sinema

2005 Babam ve Oğlum

2006 Sınav

2010 Yüreğine Sor

2015 Orman

2014 Rüzgarın Hatıraları

2016 Dar Elbise

2016 İstanbul Kırmızısı

2017 Daha

Dizi

2003 Sultan Makamı

2004 Çemberimde Gül Oya

2005-2007 Ihlamurlar Altında

2007-2009 Asi

2009 Beni w Benak

2010-2011 Gönülçelen

2013 20 Dakika

2014-2015 Kara Para Aşk

2016-2017 Cesur ve Güzel

2020/2022 Rise of Empires: Ottoman



Televizyon Filmleri

2004 Gülizar

2005 Aşk Yolu

Reklam Filmleri

2000 Colins Avrupa – Türkiye

2008 Lamees ve Mohannad parfüm

2007-2013 Pantene

2010-2013 Pantene

2012-2014 Pantene

2014-2015 Molfix

2021 MegaFon

Ödüller

2005 Sırbistan-Karadağ Cumhuriyeti Uluslararası TV Festival Bar – En İyi Kadın Oyuncu – Gülizar

2007 İstanbul Üniversitesi Bilişim Ödülleri – En İyi Dizi Oyuncusu – Ihlamurlar Altında

2008 İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Kulübü Ödülleri – En İyi Dizi Oyuncusu – Asi

2010 Marmara Üniversitesi Matematik Kulübü Başarı Ödülleri – En Başarılı Kadın Sinema Oyuncusu – Yüreğine Sor

2011 Siyaset Dergisi Yılın En İyileri Ödülleri – Yılın Televizyon Kadın Oyuncusu – Gönülçelen

2011 Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları – Yılın Kadın Oyuncusu – Gönülçelen

2011 Elle Style Awards – Türkiye Elle Style Kadın Oyuncu -Gönülçelen

2013 TUROB Başarılı Türk Dizileri Teşekkür Ödülü – Ihlamurlar Altında

2013 KARVAK Yılın En İyileri Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Oyuncusu – 20 Dakika

2014 Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) Kültürel Hizmet Ödülleri İhracatın Yıldızları – Kara Para Aşk

2015 Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları – Yılın Kadın Oyuncusu – Kara Para Aşk

2015 İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri – En Başarılı Kadın Oyuncu – Kara Para Aşk

2015 Uludağ Üniversitesi Marconi Ödülleri – En İyi TV Kadın Oyuncu – Kara Para Aşk

2015 Uluslararası Giuseppe Sciacca Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu – Kara Para Aşk

2015 Kristal Fare Medya Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu – Kara Para Aşk

2015 Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) İhracat Ödülleri – En Çok İhracatı Yapılan Dizi – Kara Para Aşk

2015 Süleyman Şah Üniversitesi Model United Nation Universities (MUNunivs) Programı Barış Elçisi Ödülü – Kara Para Aşk

2016 Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu – Kara Para Aşk

2017 TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri – En İyi Dizi Çifti (Cesur – Sühan) – Cesur ve Güzel

2017 Sayidaty dergisi En İyi Kadın Oyuncu

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