Hatice Tuğba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Yönetmen Tomris Giritlioğlu ile tanıştıktan sonra oyunculuğa başladı. Sultan Makamı adlı dizinin son dört bölümünde rol aldı.
2004 yılında Çağan Irmak’ın yönettiği Çemberimde Gül Oya adlı dizideki Zarife rolüyle büyük çıkış yakaladı. Aynı yıl Cemal Şan’ın yönettiği Gülizar adlı televizyon filminde Şevket Çoruh ve Yetkin Dikinciler’le başrolü paylaştı.
Ayrıca yine Çağan Irmak’ın filmi Babam ve Oğlum da oynadı. Aydın Bulut’un yönettiği Ihlamurlar Altında adlı dizide Bülent İnal, Sinan Tuzcu ile başrolü paylaştı.
2006 yılında Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği Sınav adlı sinema filminde oynayan Büyüküstün, bu filmde ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme ile çalışma fırsatı yakaladı.
2007 yılında Antakya’da çekilen, Cevdet Mercan’ın yönettiği ve Kanal D’de yayınlanan Asi adlı dizide Murat Yıldırım ve Çetin Tekindor’la başrolü paylaştı. Aynı yıllarda Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Asi gibi dizilerinin Arap televizyonlarında gösterilmesiyle birlikte, Ortadoğu’da büyük bir üne kavuştu ve Türk dizilerinin yurt dışına ihracında önemli bir rol oynadı. Başrolünü oynadığı Asi dizisi 67 ülkedeki izlenme oranlarıyla, 51. Monte-Carlo Televizyon Festivali’nde En İyi Pembe Dizi kategorisinde aday gösterildi.
Filmografisi
Sinema
2005 Babam ve Oğlum
2006 Sınav
2010 Yüreğine Sor
2015 Orman
2014 Rüzgarın Hatıraları
2016 Dar Elbise
2016 İstanbul Kırmızısı
2017 Daha
Dizi
2003 Sultan Makamı
2004 Çemberimde Gül Oya
2005-2007 Ihlamurlar Altında
2007-2009 Asi
2009 Beni w Benak
2010-2011 Gönülçelen
2013 20 Dakika
2014-2015 Kara Para Aşk
2016-2017 Cesur ve Güzel
2020/2022 Rise of Empires: Ottoman
Televizyon Filmleri
2004 Gülizar
2005 Aşk Yolu
Reklam Filmleri
2000 Colins Avrupa – Türkiye
2008 Lamees ve Mohannad parfüm
2007-2013 Pantene
2010-2013 Pantene
2012-2014 Pantene
2014-2015 Molfix
2021 MegaFon
Ödüller
2005 Sırbistan-Karadağ Cumhuriyeti Uluslararası TV Festival Bar – En İyi Kadın Oyuncu – Gülizar
2007 İstanbul Üniversitesi Bilişim Ödülleri – En İyi Dizi Oyuncusu – Ihlamurlar Altında
2008 İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Kulübü Ödülleri – En İyi Dizi Oyuncusu – Asi
2010 Marmara Üniversitesi Matematik Kulübü Başarı Ödülleri – En Başarılı Kadın Sinema Oyuncusu – Yüreğine Sor
2011 Siyaset Dergisi Yılın En İyileri Ödülleri – Yılın Televizyon Kadın Oyuncusu – Gönülçelen
2011 Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları – Yılın Kadın Oyuncusu – Gönülçelen
2011 Elle Style Awards – Türkiye Elle Style Kadın Oyuncu -Gönülçelen
2013 TUROB Başarılı Türk Dizileri Teşekkür Ödülü – Ihlamurlar Altında
2013 KARVAK Yılın En İyileri Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Oyuncusu – 20 Dakika
2014 Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) Kültürel Hizmet Ödülleri İhracatın Yıldızları – Kara Para Aşk
2015 Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları – Yılın Kadın Oyuncusu – Kara Para Aşk
2015 İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri – En Başarılı Kadın Oyuncu – Kara Para Aşk
2015 Uludağ Üniversitesi Marconi Ödülleri – En İyi TV Kadın Oyuncu – Kara Para Aşk
2015 Uluslararası Giuseppe Sciacca Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu – Kara Para Aşk
2015 Kristal Fare Medya Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu – Kara Para Aşk
2015 Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) İhracat Ödülleri – En Çok İhracatı Yapılan Dizi – Kara Para Aşk
2015 Süleyman Şah Üniversitesi Model United Nation Universities (MUNunivs) Programı Barış Elçisi Ödülü – Kara Para Aşk
2016 Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu – Kara Para Aşk
2017 TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri – En İyi Dizi Çifti (Cesur – Sühan) – Cesur ve Güzel
2017 Sayidaty dergisi En İyi Kadın Oyuncu