Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, uzun bir süredir ikiz kızları Toprak ve Maya ile birlikte Paris'te yaşarken İstanbul'a döndü. Nişantaşı'nda görüntülenen Büyüküstün, spor tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, bir restorandan çıkarken gazeteciler tarafından görüntülendi. Büyüküstün, "Ben gayet iyiyim, her şey yolunda. İş görüşmeleri ve projeler üzerine yapmış olduğumuz toplantılar oldukça verimli ve keyifli geçti" şeklinde açıklamalarda bulundu.

'Korsanı Can Dostumu Kaybettim'

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay hayat arkadaşı olan köpeği 'Korsan'ı kaybetmesiyle ilgili duygularını dile getirdi ve "Ne söyleyebilirim ki... Gerçekten çok üzücü bir olay oldu."