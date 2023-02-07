Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından oluşturulan "hava yardım koridoru" gece boyunca açık kaldı. Aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracıyla, arama kurtarma ekipleri, araçlar ve yardım malzemeleri taşındı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremlerin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

Deprem bölgesine gün boyu, arama kurtarma ekipleri, ekipmanları ve yardım malzemeleri taşındı, faaliyetler gece boyunca da devam etti.

Bu kapsamda aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracı ile 154 sorti destek uçuşu yapıldı. Deprem bölgesinden alınan yaralılar da uçaklarla taşındı.

Öte yandan, afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen 2 Akıncı TİHA'nın uçuşlarının devam ettiği öğrenildi.