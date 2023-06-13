TSKB, sanatta fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla İKSV iş birliğiyle 2018 yılında başlattığı “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Destek Fonu” ile bugüne kadar 90 müzisyenin hayatına dokundu. Cumhuriyetin 100. yılında, genç bestecilerin üretimini desteklemek amacıyla TSKB’nin eser siparişiyle Cem Esen tarafından hazırlanan bestenin dünya prömiyeri 11 Haziran’da Süreyya Operası’nda gerçekleşti.

Piyano ve viyolonsel için bestelenen eseri 2023 yılında Yarının Kadın Yıldızları Eğitim Fonundan yararlanmaya hak kazanan müzisyenler seslendirdi. TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Uzun yıllardır kültür-sanat, çevre, kadın istihdamı gibi pek çok odak alanımızda sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz. Özellikle kültür-sanat alanındaki gelişimi sosyal kalkınma ve refahın en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Genç cumhuriyetin planlı kalkınma döneminde kurulmuş bir banka olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize bir eser armağan etmek istedik” diye konuştu.

Türkiye’nin ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınması için 73 yıldan bu yana değer yaratan TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), Türkiye’nin kültürel gelişimine yönelik desteğini sürdürüyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali kapsamındaki konserlere 1990 yılından bu yana sponsor olan Banka, 2018 yılında IKSV iş birliği ile başlattığı “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Destek Fonu” ile Türkiye’yi uluslararası sahnelerde temsil edecek genç kadın müzisyenlerin yurt dışı eğitimlerini destekliyor. Bugüne kadar 90 genç müzisyenin hayatında fark yaratan Yarının Kadın Yıldızları projesi, festival izleyicilerinin de desteğiyle her geçen yıl daha da güçleniyor. Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu’ndan yararlanmaya hak kazanan seçkin gençler çalgı, şan ve şeflik alanlarındaki uluslararası kariyerlerini ileri taşırken, dünya sahnelerindeki performanslarıyla Türkiye’nin kültür elçiliğini de üstleniyorlar.

TSKB bu yıl, Yarının Kadın Yıldızları projesini bir adım ileriye taşıyarak, ülkemizin klasik müzik literatürüne katkı sağlamak ve genç müzisyenlerin eser üretimini desteklemek amacıyla bir beste siparişinde bulundu. Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına, İKSV ve TSKB’nin desteğiyle genç müzisyen Cem Esen’in Türkiye’ye kazandırdığı “A Piece to Joy - Mutluluğa Bir Eser” isimli bestenin dünya prömiyeri 11 Haziran Pazar günü Süreyya Operası’nda gerçekleşti. Piyano ve viyolonsel için bestelenen eser, 2023 yılında Yarının Kadın Yıldızları fonundan yararlanmaya hak kazanan genç müzisyenler tarafından seslendirildi.

Yarının Kadın Yıldızları konserinde, başarılı keman sanatçısı Veriko Tchumburidze onur konuğu olarak genç müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştı.

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç: “73 yıldır üretenleri destekleyen bir banka olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize bir eser armağan etmek istedik.”

Cumhuriyet’in 100. yılının TSKB için öneminin altını çizen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Genç cumhuriyetin planlı kalkınma döneminde kurulmuş bir banka olarak, 73 yıldır ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmasına destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Uzun yıllardır kültür-sanat, çevre, kadın istihdamı gibi pek çok odak alanımızda sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz. Özellikle kültür-sanat alanındaki gelişimi sosyal kalkınma ve refahın en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. 2018 yılı itibarıyla İstanbul Müzik Festivali kapsamında başlattığımız Yarının Kadın Yıldızları Eğitim Destek Fonu ile bugüne kadar üstün yetenekli 90 genç kadın müzisyenin hayatına dokunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl ise 21 müzisyenimize katkı sağlama fırsatı bulduk. Bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Bu anlamlı yıl dönümünü gelecek nesillere miras bırakabileceğimiz özel bir beste ile taçlandırmak istedik. Bestemizin başarılı bir genç müzisyenin elinden çıkmasını ve Yarının Kadın Yıldızları tarafından seslendirilmesini hayal ettik. Şimdi TSKB, IKSV ve genç müzisyenlerimizden oluşan büyük bir aile olarak, bu kıymetli eseri Türkiye’mize armağan etmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Cem Esen Kimdir:

Cumhuriyet’in 100. yılı için bu özel eseri besteleyen genç müzisyen Cem Esen piyanoya Çukurova Konservatuarı’nda Can Çoker ile başladı. Sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda Prof. Metin Ülkü’nün öğrencisi oldu. 2015 yılından bu yana Almanya’da Hannover Hochschule für Musik okulunda Roland Krüger ile çalışmalarını sürdüren Cem Esen, ulusal ve uluslararası sahnelerde pek çok konser verdi. Cem Esen, beste çalışmalarını da eş zamanlı yürütüyor ve şimdiye kadar yayınlanmış 100’ün üzerinde bestesi, 36 Opus numaralı yapıtı bulunuyor.

Eser hakkında değerlendirmelerde bulunan Cem Esen: “100’üncü yıl anısına, Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için çok önemli bir misyonu bulunan TSKB ile bu çalışmayı yapmak ve IKSV iş birliği ile gerçekleştirilen Yarının Kadın Yıldızları gibi kıymetli bir projenin içinde yer almak benim için büyük bir onur” dedi.

Yarının Kadın Yıldızları – Eğitim Destek Fonu Hakkında:

TSKB, İstanbul Müzik Festivali kapsamında, sanatta fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla sağladığı fonla üstün yetenekli genç kadın müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek oluyor. Bu fona yurt dışında bir müzik okulundan lisans veya lisansüstü seviyesinde kabul alan, yurt dışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor.

Bu yıl 21 olmak üzere şimdiye kadar “Yarının Kadın Yıldızları” fonunu almaya hak kazanan 90 genç kadın müzisyen ülkemizi dünya sahnelerinde temsil ederek kültürel kalkınmamıza katkı sağlıyor.

Yarının Kadın Yıldızları – 2023 Yılı Kazananları: