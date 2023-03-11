Genç milli sporcu IM (Uluslararası Usta) Ediz Gürel 2023 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda GM (Büyükusta) olma yolunda ilerliyor. Sırbistan’da devam eden 2023 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda etkileyici bir performans sergileyen IM Ediz Gürel, 8 tur sonunda 6 Puan ile ikinci GM normunu almayı garantiledi. IM Ediz Gürel, önümüzdeki turnuvalarda 3. GM normunu alırsa Türkiye’nin 14’üncü ve en genç GM’si olacak. Aynı turnuvada mücadele eden dünyanın en genç IM unvanına sahip Yağız Kaan Erdoğmuş ise 8 turda gösterdiği performansa devam ederse ‘dünyanın en genç GM’si olma yolunda önemli bir adım atmış olacak.

Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda genç milli satranç sporcularının gösterdikleri performans ile gurur duyduklarını belirten Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “Dünya ve Avrupa şampiyonalarında genç milli takımlarımız ve sporcularımız başarıdan başarıya koşuyor. Katıldığımız her şampiyonadan madalyalar, kupalar ve dereceler ile dönüyoruz. Altyapımızı son yıllarda çok güçlendirdik. Şu anda Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda Türkiye adına 33 sporcumuz mücadele ediyor. Satrançta Dünyanın Türk yıldız sporcularını yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyonada GM normu alan IM Ediz Gürel’i tebrik ederim. Bir yandan da gözümüz kulağımız IM Yağız Kaan Erdoğmuş’ta. Yağız da dünyanın en genç GM’si olma yolunda ilerliyor. Şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımızı tek tek yürekten kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

“Her zamankinden daha fazla çalıştım”

“Satranç uzun bir yol ve henüz yolu yarılamadığımın farkındayım ancak hedefim emin adımlarla ilerlemek” diyen IM Ediz Gürel, GM normu başarısı için duygularını şöyle aktardı: “Avrupa Bireysel Şampiyonası’na gelmeden önce satranç çalışmalarıma her zamankinden daha fazla zaman ayırmaya çalıştım. LGS sınavı yaklaştığı için zaman planlaması benim için bu yıl biraz daha zor. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Buraya gelmeden önce hedefim iyi bir turnuva çıkarmaktı. Henüz turnuva bitmedi, aynı duyguyla devam ediyorum. Turnuvanın 8. turunda 2. GM normumu almış olmak beni çok sevindirdi. Fakat bunu tek başıma başarmış sayılmam, ders aldığım hocalarım, her zaman deatekleyen ailemin de çok katkısı var. Turnuva devam ediyor, aynı motivasyon ile gayret göstereceğim. Hedefim başarılı, centilmen bir Türk sporcusu olmak. Beni destekleyen, tebrik eden herkese çok teşekkür ederim.”

Avrupa Bireysel’de 497 sporcu hamle yapıyor

Sırbistan’ın Vrnjacka Banja kasabasında düzenelen 2023 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonasında 379’u unvanlı olmak üzere (128 GM, 4 WGM, 105 IM, 6 WIM, 108 FM, 9 WFM, 18 CM ve 1 WCM) toplamda 497 sporcu hamle yapıyor. Şampiyonada Türkiye adına ise 33 sporcu yarışıyor. 2023 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda dereceye giren 23 sporcu 2023 Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanacak.

GM unvanı bir satranç sporcusunun elde edebileceği en üst derece. Türkiye’de Büyükusta sayısı 2012 yılına kadar 5 iken Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay döneminde Büyükusta sayısı 13’e ulaştı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi