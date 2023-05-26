ESET araştırmacıları, bir ‘Ekran Kaydedicisi’ olan iRecorder adında truva atlı bir Android uygulaması keşfetti. 2021 yılı Eylül ayı itibariyle Google Play’de yasal olarak yer alan uygulamaya kötü amaçlı işlevlerinin Ağustos 2022’de eklendiği düşünülüyor. Mağazada yer aldığı süre boyunca uygulama 50 binin üzerinde cihaza yüklendi. iRecorder'ın temiz sürümüne eklenen kötü amaçlı kod, açık kaynaklı AhMyth Android RAT (uzaktan erişim truva atı) temelli ve ESET tarafından AhRat olarak adlandırıldı. Kötü amaçlı uygulama, cihazın mikrofonunu kullanarak ses kaydı yapabilir ve dosyaları çalabilir; bu da onun bir casusluk kampanyasına karışmış olabileceğini akıllara getiriyor.

Casusluk saldırılarında kullanılmış olabilir

ESET Research, Google Play Store dışında internette başka AhRat tespit etmediğini paylaştı. Ancak bu, AhMyth tabanlı kötü amaçlı Android yazılımının mağazaya yasal ilk çıkışı değil; ESET daha önce 2019'da da böyle bir truva atına bulaşmış uygulama hakkında araştırma yayınlamıştı. O zamanlar, AhMyth'in temelleri üzerine inşa edilen casus yazılım, radyo yayını yapan kötü amaçlı bir uygulama olarak Google'ın uygulama inceleme sürecini iki kez atlattı. Bununla birlikte, iRecorder uygulaması alternatif ve yasal olmayan Android pazarlarında da bulunabilir ve geliştirici, Google Play'de kötü amaçlı kod içermeyen başka uygulamalar da bulundurabilir.

ESET araştırmacısı ve söz konusu tehdidi keşfeden ve soruşturan Lukáš Štefanko bu durumu şöyle açıkladı: “AhRat araştırması, başlangıçta yasal olan bir uygulamanın nasıl zaman içinde kötü amaçlı bir yazılıma dönüşerek kullanıcıları gizlice izleyip güvenlik ihlaline yol açtığının güzel bir örneği. Uygulama geliştiricisinin Android cihazlarını bir güncelleme yoluyla tehlikeye atmadan önce bir kullanıcı tabanı oluşturmayı amaçlaması veya uygulamada bu değişikliği kötü amaçlı bir aktörün yapmış olması mümkün olsa da; şimdiye kadar, bu hipotezlerin hiçbiri için elimizde kanıt yok.”

Hem ekranı hem de ortamdaki sesi kaydedebiliyor

Uzaktan kontrol edilen AhRat, açık kaynaklı AhMyth RAT'ın uyarlanmış bir versiyonu. Bu, kötü amaçlı uygulamanın yazarlarının, hem uygulama hem de arka uç kodunu anlamak için büyük çaba harcadıkları ve nihayetinde kendi ihtiyaçlarına göre uyarladıkları anlamına gelir. Kötücül iRecorder, yasal ekran kaydı işlevinin yanı sıra, cihazın mikrofonundan çevredeki sesi kaydedebilir ve bunu saldırganın komuta ve kontrol sunucusuna yükleyebilir. Ayrıca, kaydedilmiş İnternet sayfalarını, görüntüleri, ses, video ve belge dosyalarını ve birden çok dosyayı sıkıştırmak için kullanılan dosya biçimlerini gösteren uzantılarla dosyalardan dışarı sızabilir.

Ancak iRecorder’ın daha önceki, yani temiz sürümlerini (sürüm 1.3.8 öncesi) indiren Android kullanıcıları, uygulamayı manuel ya da otomatik olarak güncellediklerinde ek bir uygulama onayı vermeseler bile cihazları AhRat’a maruz kalabilir.

Lukáš Štefanko sözlerine şöyle devam etti: “Neyse ki, kötü amaçlı eylemler karşısında bu şekilde alınan önleyici tedbirler, Android 11 ve daha yüksek sürümlerde uygulama bekleme modundayken zaten uygulanmaktadır. Bu özellik, birkaç aydır uykuda olan uygulamaları etkin bir şekilde hazırda bekletme durumuna geçirir, böylece çalışma zamanı izinlerini sıfırlar ve kötü amaçlı uygulamaların amaçlandığı gibi çalışmasını engeller. Bizim yaptığımız uyarı sonrasında kötü amaçlı uygulama Google Play’den çıkarıldı, bu da ESET Mobile Security gibi birçok katmanda koruma sağlanması ihtiyacının, cihazları potansiyel güvenlik ihlallerine karşı korumanın temeli olduğunu kanıtlıyor.

ESET Research, bu aktivitenin belli bir kampanya ya da APT grubu ile ilişkili olup olmadığı konusunda henüz somut bir kanıt bulamadı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ