Elon Musk'ın Twitter'a tweet görüntüleme kısıtlaması getirmesi ile birlikte birçok sosyal medya kullanıcısı ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu olan Truth Social'ı araştırmaya başladı. Peki Truth Social nedir? Nasıl kullanılır? Bilgiler haberimizde...

Truth Social Nedir?

21 Şubat 2022 tarihinde tanıtılan Truth Social, Trump Media & Technology Group tarafından oluşturulan bir sosyal medya platformudur. Truth Social, Twitter'a benzeyen bir uygulamadır.

Truth Social Nasıl Kullanılır?

Truth Social, Android telefonlarda kullanılamıyor ve internet tarayıcılarda açılmıyor. Ayrıca, ABD dışından birçok yerden indirilemiyor. 21 Şubat'ta iPhone'ların uygulama indirmek için kullandığı App Store'a yüklendiğinde, en çok indirilen uygulamalardan olan Truth Social'ı yükleyen birçok kişi uygulamayı kullanamıyor. Truth Social bekleme listesine alıyor.