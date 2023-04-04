Trump’ın hakim karşısına çıkacağı Manhattan Ceza Mahkemesinin önü bir gün önceden basın mensuplarıyla doldu.

Polis, mahkeme bölgesini demir bariyerlerle çevirerek etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken, mahkeme bölgesinde bulunan sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı.

Trump mahkeme binasında

Yoğun güvenlik önlemleri altında 5. Cadde’de bulunan Trump Tower’dan çıkan Trump, yerel saat ile 13.30 civarında mahkemeye ulaştı.

Trump’a, mahkemeye gelişinde gizli servis konvoyu eşlik ederken, havadan da New York Polis helikopteri ile canlı yayın yapan medya helikopterleri takipteydi.

Trump’ın, hakkındaki suçlamaları dinlemeden önce gözaltı uygulaması gereği içeride parmak izinin alınması gerekiyor.

Trump’ın avukatları, diğer bir uygulama olan kelepçe takılmasının ise gerçekleşmeyeceğini açıklamıştı.

İçeride rutin uygulamalardan sonra Trump hakim karşısına çıkacak ve suçlamalar ile hakları kendisine resmen bildirilecek.

Trump'a yönelik soruşturmayı yürüten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg de sabah saatlerinde mahkeme binasına gelirken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Milletvekili George Santos’un da mahkeme binasına girdiği görüldü.

Trump karşıtı ve destekçisi küçük gruplar da sabah saatlerinden itibaren polis bariyerleri ile kendileri için ayrılmış binanın önündeki parkta yerlerini aldı.

Ellerinde Trump’a destek veya cezalandırılması çağrısı yapan pankartlar taşıyan kişiler arasında zaman zaman sözlü ve fiziki sataşma ve arbede yaşandı.

İsmini Dion olarak veren Trump destekçesi biri, AA'ya yaptığı açıklamada, Manhattan Başsavcısı Bragg'in Trump yerine New York'taki suçlara odaklanması gerektiğini belirterek, "Bragg, bütün enerjisini Trump'a harcayarak suçluları sokakta bırakıyor." şeklinde konuştu.

Park'ın diğer kısmında bulunan Trump karşıtı Zachary Machado ise, Trump'ın yaptıklarına müsamaha gösterilmemesi gerektiğini savunarak, "Trump, korkunç bir insan ve yaptıklarının cezasını görmeli. Hepimize nasıl adalet uygulanıyorsa o da adaletle yüzleşmeli." ifadelerini kullandı.

Trump, soruşturmayla ilgili tutuklanmasını beklediğini duyurarak daha önce yaptığı protesto ve destek çağrısına rağmen, Trump taraftarlarının 20-30 kişiyi geçmemesi dikkat çekti.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, Florida’daki malikanesinden dün New York’a ifade vermek için özel uçağı ile gelmişti.

ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.

Anadolu Ajansı