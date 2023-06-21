Trugo, ultra hızlı şarj istasyonu sektörünün lideri olarak, şu anda 63 ilde 153 noktada, 180 kW ve üzeri kapasiteye sahip 198 yüksek performanslı şarj cihazı işletiyor. Hedefi Haziran sonuna kadar 81 ilin tamamına ulaşmak olan şirket, bu hedefi gerçekleştirebilmesi durumunda, bir bataryayı 30 dakikadan kısa sürede %20'den %80'e kadar şarj edebilen en çok ultra hızlı şarj istasyonuna sahip olacak. Ayrıca, Trugo'nun tüm şarj istasyonları yalnızca sertifikalı %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji alıyor.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek adına, Trugo, elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonlarını kolayca bulabilmesi, şarj süreçlerini izleyebilmesi, geçmiş oturumları görüntüleyebilmesi ve ödemelerini tamamlayabilmesi için bir mobil uygulama ve web sitesi geliştirdi. Bu uygulama, şimdiden 27 binden fazla kişi tarafından indirildi ve 2100'den fazla şarj seansı gerçekleştirildi. Uygulama ayrıca kullanıcılara, eczaneler, kafeler, oyun alanları, alışveriş merkezleri ve restoranlar gibi yakınlarındaki olanaklar hakkında bilgi veriyor ve şarj istasyonlarının gerçek zamanlı müsaitliği görüntülenebiliyor.

Trugo ağına katılmak isteyen işletmeler ise Trugo'nun web sitesi üzerinden iş ortaklığı başvurusunda bulunabiliyorlar. Şirket, çeşitli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına bu başvuruları dikkatle değerlendiriyor