Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sevilen oyuncuların Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret ettikleri ve ziyaretçilerle birlikte merkezi gezdikleri belirtildi. Oyuncular, merkezde sergilenen savunma teknolojilerini inceledi ve vatandaşlarla fotoğraf çektirerek keyifli anılar biriktirdi.

Millî Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi, Türkiye'nin savunma sanayii ve güvenlik alanındaki başarılarını ve gelişmelerini sergileyen, vatandaşların bilgi alabileceği ve etkileşime geçebileceği bir mekan olarak hizmet vermektedir. Merkez, teknolojik yenilikler ve savunma projelerinin tanıtımını yaparak, ülke genelinde farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Alsancak dizisi, TRT ekranlarında yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi bulunan başarılı bir yapımdır. Dizinin oyuncularının bu ziyareti, hem dizinin popülaritesine hem de Millî Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nin önemine dikkat çekti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ