TRT, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen Berat Kandili’nde Kahramanmaraş’tan özel bir yayın gerçekleştirecek. “Berat Kandili Özel” yayını, belediye binası önündeki MÜSİAD çadırından canlı yayınla yarın akşam saat 18.50’de TRT 1 ve TRT Radyo 1’de izleyici ve dinleyicilerle buluşacak. Aynı program saat 22.30’da TRT Türk’te tekrar ekranlara gelecek.

Şırnak’ın Cizre ilçesindeki Hz. Nuh Nebi Camii’nde gerçekleşecek “Berat Kandili” programı ise yarın akşam saat 20.15’te canlı yayınla TRT Kürdî’de ekrana gelecek.

TRT Müzik ekranlarında yayınlanacak olan “Berat Kandili Özel” programı Ömer Tuğrul İnançer'in sohbeti ve Memduh Özyalvaç, Adem Tay, Murat Taştekin, Kemalcan Ergün, Hüseyin Kutsi Sezgin'in icrasıyla yarın akşam saat 18.45’te izleyiciyle buluşacak. Son Peygamber Hz. Muhammed’in (SAV) ve sahabelerinin hayatını ve yaşadığı dönemi ayetlerin izinde anlatan, İslam tarihinin başlangıcına ışık tutan “Vahyin İzinde” belgeseli ise özel bir bölümle ekranlara gelecek. “Vahyin İzinde Özel” yarın akşam saat 22.00’de TRT Belgesel’de.

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