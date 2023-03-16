60 yıl önce Almanya’ya çalışmak için giden Türk işçilerin yaşamlarından kesitler sunacak olan “Sığınak” dizisi yarın akşam ilk bölümüyle TRT Türk ekranlarında başlıyor.

TRT Türk, izleyicileriyle kurduğu gönül köprüsünü güçlendirmek yeni yapımlarını ekranlarına getirmeye devam ediyor.

Göç ve gurbet temasını işleyecek olan ve ilginç öyküsüyle dikkat çeken “Sığınak” dizisi 17 Mart Cuma gününden itibaren ekran yolculuğuna başlıyor.

Yolları göçle birleşmiş, Almanya’ya çalışmak için giden Türk işçilerin yaşamlarından kesitler sunacak olan dizinin oyuncu kadrosunda Evren Erler, Demet Gül, Ferit Okan Tokmak, Ahmet Can Doğanbey, Ali Rıza Tanyeli, Ömür Kayakırılmaz ve Melis Şenozan yer alıyor.

Senaryosunu Uğur Akça’nın yazdığı “Sığınak”, Uğur Armutçu yapımcılığında hayata geçiriliyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise “Koku” filmiyle de tanınan Yasin Çetin bulunuyor.

“Sığınak”, yarın akşam ilk bölümüyle saat 20.00’de TRT Türk’te.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi