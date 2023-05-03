TRT Tabii, TRT'nin uluslararası dijital film ve dizi izleme platformudur. Platform, yüksek kaliteli içeriklerle birlikte farklı dil seçenekleri sunarak 25 ülkede izleyicilere erişim sağlayacak. Tabii'nin tanıtım gecesi Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tabii'nin Türkiye'de başlangıçta ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı.

TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ, ÜYELİK NE KADAR?

TRT Tabii, 7 mayısta izleyicilere sunulacak. 2023'ün ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması planlanıyor. Başlangıçta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak.

TABİİ DİJİTAL NASIL ÜYE OLUNUR?

Tabii dijital platformuna üye olmak için internet sitesine girerek ve mail adresinizi kullanarak kayıt olabilirsiniz. Tabii, 5 farklı dilde yayın yapacak ve aksiyondan komediye, tarihi dramadan animasyona kadar birçok orijinal içeriğe ev sahipliği yapacak. Platformda toplamda 184 yeni bölüm ve 30'dan fazla proje bulunacak. Ayrıca çocuklar için animasyon içerikleri de mevcut olacak. TRT'nin sevilen yapımları da platformda yer alacak.

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