Uluslararası prestijli organizasyonların yayıncısı olan TRT, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki maçlarını canlı yayınla ekran ve radyolarına taşıyacak. Ay-yıldızlı ekibin EURO 2024 Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta da Bursa'da Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar TRT 1, TRT Radyo Haber ve TRT Radyo 1’den izleyici ve dinleyicilerle buluşacak. Ay-yıldızlıların 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile oynayacağı futbol maçı saat 20.00’de TRT 1 ve TRT Radyo Haber’de canlı yayınlanacak. 28 Mart Salı günü saat 21.45’te Bursa Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Hırvatistan müsabakası ise TRT 1 ve TRT Radyo 1’den canlı yayınla sporseverlerle buluşacak.

25 Mart Cumartesi Ermenistan - Türkiye 20.00 (canlı yayın)

28 Mart Salı Türkiye - Hırvatistan 21.45 (canlı yayın)