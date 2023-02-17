İslam âleminin en mübarek gecelerinden olan, Peygamber Efendimiz’in kutlu yolculuğa çıktığı, sayısız manevi ikramların bahşedildiği ve dua edenlerin dualarının geri çevrilmediği gece olarak bilinen Miraç Kandili’nde TRT 1 ekranlarında özel programlar yayınlanacak.

Ankara’da “Miraç Kandili Özel” yayını Ahmet Akseki Camii’nden gerçekleştirilecek “Miraç Kandili Özel” programı, bu akşam saat

20.15’te TRT 1’de canlı yayınla izleyicilerle buluşacak. Kandil programında deprem mağdurları için dualar edilecek. TRT 1 ekranlarında Miraç Gecesi’ne özel olarak “Miraciyye Saklı Miras” filmi ekrana gelecek.Racinin çocukluk, gençlik ve orta yaş dönemleri üzerinden dört ayrı hikayeyle 18. yüzyılınbaşlarında vefat eden büyük bestekâr Nâyî Osman Dede’nin kaleme aldığı ve bestelediği Miraciyyenin saklı olan bestesinin peşine düşme serüvenini konu alan film, bu akşam saat22.15’te TRT 1’de ekranlara gelecek.“Pelin Çift ile Gündem Ötesi” Kudüs özel yayını“Pelin Çift ile Gündem Ötesi” programı, Miraç Kandili’ne özel olarak Kudüs’ten canlı yayınla izleyicilerle buluşacak. İlahiyatçı yazar Dr. Erkan Aydın’ın konuk olacağı “Pelin Çift ile GündemÖtesi” programı cumartesi (yarın) akşam saat 20.00’de canlı yayınla Kudüs’ten ekranlara gelecek.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi