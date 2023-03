Ramazan ayının vazgeçilmez programları TRT 1’de

TRT 1 ekranları, bu yıl da özel içerikleriyle izleyiciyi karşılayacak. Ramazan ayının vazgeçilmezi “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” 22 Mart Çarşamba günü saat 23.30’dan, 23 Mart Perşembe gününden itibaren iftar programı “Ramazan Sevinci” saat 18.15’te ve gecenin huzuruyla “Sahur Bereketi” saat 04.00’te Ramazan ayı boyunca her gün TRT 1 ekranlarında yer alacak. Hacı Bayram Veli'nin hayatını anlatan “Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli” dizisi ise 23 Mart saat 03.00 itibarıyla Ramazan boyunca izleyici ile buluşacak.

TRT 2, Ramazan ayında dopdolu

Ramazanın ruhunu ve coşkusunu yaşatacak; “Mustafa Kara ile Tasavvuf Kültürü Söyleşileri”, “Bir Medeniyet Düşünürü Farabi”, “Biruni: Bir Medeniyet Bilgini”, “Sarayın Lezzetleri”, “Geleneğin Kalp Atışları”, “Tarih Söyleşileri”, “Günseli Kato ile Miyako’dan Payitahta”, “Edebiyat Söyleşileri”, “Yazma Eserler”, “Ebru Belgeseli”, “Kudüs'ün Seyir Defteri" ve “Ayasofya İmparatorların Mirası” gibi özel programlar Ramazan ayı boyunca TRT 2’de ekranlara gelecek.

TRT Belgesel özel yapımları ile ses getirecek

TRT Belgesel iki özel yapım ile Ramazan ayında ekranını renklendirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek İslam Şurası ve Marmara Üniversitesi Akademi Takımı’nın onayladığı, tasvire dayalı bir kurgu anlayışı benimseyen “Vahyin İzinde” yapımı Ramazan ayı boyunca saat 18.30’da TRT Belgesel ekranlarında olacak. Ramazan boyunca saat 19.00’da TRT Belgesel ekranlarına gelecek bir diğer belgesel de “Müslüman Gibi Yaşamak”. Belgesel, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan ama kalpleri aynı aşkla çarpan dört kişinin hikayesini ekranlara getirecek.

TRT Çocuk, minikleri kucaklayacak

TRT Çocuk, Ramazan ayına özel hazırlanan “Pırıl Ramazan Özel Bölümü” ile 23 Mart Perşembe günü 11.30, 15.15, ve 19.35’te , “Niloya Ramazan Özel Bölümleri” ile sahur özel bölümü 22 Mart Çarşamba günü, iftar özel bölümü ise 23 Mart Perşembe günü saat 10.00’da, “Ramazan Tayfa” çizgi filmi ile 22 Mart’tan itibaren Ramazan boyunca saat 19.20’de, “Ramazan Davulcusu”her gün saat 19.25’te, “Ramazan Güncesi” ile saat 19.30’da minik izleyicilerine Ramazan coşkusunu yaşatacak.

TRT Müzik’ten özel programlar

TRT Müzik ekranları da Ramazan ayına özel müzik ve sohbet programlarına ev sahipliği yapacak. “Osmanlı'nın Kayıp Şarkıları” saat 05.45’te, Ali Bektaş ve Ahmet Şahin’in alanında yetkin konuklarla sohbetini ve klasik Türk müziğine ait eserleri ekrana taşıyan programı “Ahmet Şahin ile Meşk” saat 06.00’da, “Bir Nefes” programı saat 19.15’te Ramazan boyunca TRT Müzik izleyicisine ulaşacak.

TRT Avaz, Konya’dan Türk dünyasına seslenecek

TRT Avaz, Ramazan ayında Konya’dan dünyaya seslenecek. Ramazan boyunca her gün saat 22.00’de canlı yayınlanacak olan “Ramazan Akşamları”, Türk İslam medeniyetine hizmet eden isimleri konuk edecek.

TRT Kürdi, özel içerikleri ile Ramazan’ı selamlıyor

“Fırat ile Dicle” dizisi her gün saat 20.00’de, Diyarbakır’dan canlı yayınla “İftar Vakti” programı 17.15’te, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) hayatını anlatan “Tarih ve Yaşam” hafta içi her gün saat 22.30’da, “Ramazan Sohbetleri” her gün saat 14.00’de TRT Kurdî ekranlarında olacak. TRT Kürdi’de Ramazan ayına özel “Dini Ezgiler” programı da Ramazan ayı boyunca her cuma saat 23.30’da ekranlara gelecek. “Zazaca Vaaz” sahur programı da Ramazan ayı boyunca saat 03.00’te farklı konuları ele alacak.

TRT Türk’ten dolu dolu Ramazan

TRT Türk Ramazan’a özel hazırladığı programları izleyiciyle buluşturacak. Yeni programlar; “Fransa'da Türk Camileri” saat 08.50’de, “Almanya Camileri” saat 10.00’da, “Emine Beder ile Lezzetli Günler” saat 10.15’de, “Örnek” saat 14.40’da, “Avusturya'da ve İsviçre'de Türk Camileri” saat 15.20’de, “En Güzel” saat 19.50’de, “Bir Dua Bir İnsan” saat 20.00’de, “Avrupa'da Ramazan ‘Batı Avrupa’” saat 20.15’de TRT Türk ekranlarında olacak. TRT Türk’te Ramazan boyunca canlı yayınlanacak olan “Hoş Geldin Ramazan” saat 20.30’da, “Doğu Avrupa'da Ramazan” programı ise 22.15’de izleyici ile buluşacak.

TRT Radyoları Ramazan’da da bir başka

TRT Radyo 1, her akşam saat 18.15 itibarıyla “Radyoda İftar Vakti” programında uzman konukları dinleyici ile buluşturacak. TRT Radyo 1’de Ramazan ayı boyunca 02.00-06.00 arasında yayınlanacak “Sahur Bereketi” programında ise dini bilgiler ve geleneksel değerlerle Ramazan ayının ruhu yaşatılacak. Ayrıca Sahur Özel Programı içerisinde; ülkemizin önde gelen hafızlarının okumalarıyla Mukabele yayını olacak. Böylece aynı zamanda Kur’an ayı olan Ramazan süresince dinleyicilerle birlikte Kur’an-ı Kerim Hatmi de icra edilmiş olacak. Diğer tüm TRT Radyoları da Ramazan’a özel konu ve konukları ile mukaddes ayın idrakine dönük yayınlarını gerçekleştirecek.