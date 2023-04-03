İngilizce, Fransızca, Swahili ve Hausa dillerinde, kıtanın gerçek imajını tüm dünyaya gösterme misyonu ile yayın yapacak olan TRT Afrika’nın açılışı, başta Afrika ülkeleri olmak üzere uluslararası medyada ses getirdi. Dünyanın pek çok yerinde övgü ile karşılanan TRT Afrika kanalı Yunanistan’ı ise rahatsız etti.

Uluslararası yayın kuruluşlarıyla Türkiye’nin sesini dünyaya duyurulmasını hedefleyen TRT, TRT Afrika’yı hayata geçirdi. TRT Afrika dijital haber platformunun tanıtımı, TRT ve Afrika Yayın Birliği (The African Union of Broadcasting – AUB) 1. Yayıncılık Zirvesi’nin ikinci günü olan 31 Mart Cuma günü, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweis Jama, Afrika Yayın Birliği CEO’su Gregoire Ndjaka, TRT Yönetimi, Afrika Yayın Birliği üyeleri ve yabancı misyon temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Açılışa ayrıca 25’e yakın Afrika ülkesinden 50’yi aşkın üst düzey medya yöneticisi katıldı.

Afrika’da güvenilir bir haber kaynağı olmak, Afrika ülkeleri için önemli küresel hikayeleri öne çıkarmak ve Afrikalı ve küresel hedef kitleye yerel konular hakkında benzersiz dijital içerik sağlamak amacı ile 72 milyonu aşkın bir kitleye hitap eden TRT Afrika, açılışının hemen ardından uluslararası medyada ses getirdi.

TRT Afrika ile Türkiye – Afrika ilişkilerinin daha da güçleneceğine inanılıyor

İngilizce, Fransızca, Swahili ve Hausa dillerinde yayın yapacak olan TRT Afrika’nın açılışı, dünyanın pek çok ülkesinde övgüyle karşılandı. Afrika’nın bugüne kadar anlatılmayan hikâyelerini anlatacak ve “Olduğu gibi Afrika” mottosu ile yayın yapacak TRT Afrika, özellikle Afrika ülkeleri ve Fransızca konuşulan ülkelerin basınında, TRT Afrika ile hâlihazırda devam eden Türkiye – Afrika ilişkilerinin daha da güçleneceğine dair yayınlarla geniş yer buldu.

TRT Afrika’nın açılışı, Yunanistan’ı rahatsız etti

Dünyanın pek çok ülkesinde olumlu tepkiler uyandıran TRT Afrika’nın açılışı, Yunanistan’ı ise rahatsız etti. Yunanistan basınında “Ankara kendi sınırları dışındaki alanlara yayılıyor,” ifadeleri kullanılan haberlerde Türkiye’nin kıtada güçlü müttefikler kazanacak olmasına yol açarken Yunanistan’ın etkili bir Afrika politikasının olmadığı vurgusu yapıldı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ