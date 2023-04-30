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12 Mayıs Salı: "Bugün Aslında Dündü (Groundhog Day)"

4 Mayıs Pazartesi: "Paulo Coelho'nun En Güzel Öyküsü (The Pilgrim Paulo Coelho’s Best Story)"

3 Mayıs Pazar: "Üç Yol"

Mayıs ayı boyunca orijinal dilinde yayınlanacak filmler şöyle:

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Kültür sanat kanalı TRT 2 , bu kapsamda mayıs ayı boyunca her akşam farklı bir film i sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

"Ev Hayat Dolu" sloganıyla yayın akışlarını güncelleyen TRT, ekranlarında özel yapımları ağırlamaya devam ediyor.