“La Bohème” Operası, Prömiyer Sonrası Yeniden Sanatseverler ile Buluşuyor…

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28 Mart Salı 21.30 Di yi ci de li bie (İlk Veda)

13 Mart Pazartesi 21.30 Ballada o soldate (Askerin Türküsü)

5 Mart Pazar 21.30 Seven Pounds (Yedi Yaşam)

4 Mart Cumartesi 21.30 Buñuel en el laberinto de las tortugas (Bunuel Kaplumbağaların

Mart ayı boyunca orijinal dillerinde yayımlanacak filmler şöyle;

Birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2 , mart ayında her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.