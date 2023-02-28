Birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, mart ayında her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.
Mart ayı boyunca orijinal dillerinde yayımlanacak filmler şöyle;
1 Mart Çarşamba 21.30 Buğday
2 Mart Perşembe 21.30 Kırmızı Baq (Kırmızı Bahçe)
3 Mart Cuma 21.30 Ghasideyeh gave sefid (Beyaz İneğin Türküsü)
4 Mart Cumartesi 21.30 Buñuel en el laberinto de las tortugas (Bunuel Kaplumbağaların
Labirentinde)
5 Mart Pazar 21.30 Seven Pounds (Yedi Yaşam)
6 Mart Pazartesi 21.30 Cenneti Beklerken
7 Mart Çarşamba 21.30 Dilsiz
8 Mart Salı 21.30 Shirin (Şirin)
9 Mart Perşembe 21.30 Dnevnik masinovodje (Makinistin Günlüğü)
10 Mart Cuma 21.30 Museo (Müze)
11 Mart Cumartesi 21.30 Little Joe (Küçük Joe)
12 Mart Pazar 21.30 Michael Clayton
13 Mart Pazartesi 21.30 Ballada o soldate (Askerin Türküsü)
14 Mart Salı 21.30 Bonne pomme (İyi Elma)
15 Mart Çarşamba 21.30 Bütün Saadetler Mümkündür
16 Mart Perşembe 21.30 Poppie Nongena (Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu)
17 Mart Cuma 21.30 Paris, Texas
18 Mart Cumartesi 21.30 Çanakkale Yolun Sonu
19 Mart Pazar 21.30 The Tomorrow Man (Yarının Adamı)
20 Mart Pazartesi 21.30 Broken Blossoms (Kırık Tomurcuklar)
21 Mart Salı 21.30 L'heure d'été (Yaz Saati)
22 Mart Çarşamba 21.30 İki Şafak Arasında
23 Mart Perşembe 21.30 Samsara
24 Mart Cuma 21.30 WiÑaypacha (Sonsuzluk)
25 Mart Cumartesi 21.30 Frantz
26 Mart Pazar 21.30 Moon (Ay)
27 Mart Pazartesi 21.30 Przypadek (Kör Talih)
28 Mart Salı 21.30 Di yi ci de li bie (İlk Veda)
29 Mart Çarşamba 21.30 Mavzer
30 Mart Perşembe 21.30 Bandar Band (Hayal Bandosu)
31 Mart Cuma 21.30 Rabbit-Proof Fence (Çit)
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi