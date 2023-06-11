TRT 1 ekranlarında yaz sezonunda ekrana gelecek olan, Benim Güzel Ailem dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen Benim Güzel Ailem dizisinin konusu ne? Benim Güzel Ailem oyuncuları kimler? Benim Güzel Ailem nerede çekiliyor? Benim Güzel Ailem dizisi uyarlama mı? Detaylar haberimizde...

Benim Güzel Ailem Dizisinin Konusu Nedir?

Anne ve baba olan Canan ve Rasim'in evlatları ve diğer kuşaklardakilerle çatışmasını ele alacak olan Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılacak. Dört çocuğu olan ve çocuklarının üçünü evlendirilen aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocuklarının yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar. Fakat düğün hazırlığı yaparken diğer üç kardeş ellerinde bavullarla çıkıp gelir. Üç çocuk da eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Üstelik düğüne hazırlanan evin küçük kızı da evlenmekten vazgeçer. Hal böyle olunca dört çocuklu konakta yepyeni bir macera başlar.

Benim Güzel Ailem Dizisi Oyuncuları

Sadullah Celen'in üstlendiği Benim Güzel Ailem dizisinde; Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu, Melis Babadağ, Toprak Can Adıgüzel, Serra Pirinç, Nergis Kumbasar gibi ünlü oyuncular yer alacak.

Benim Güzel Ailem Dizisi Nerede Çekiliyor?

Dizi, İstanbul'da çekiliyor.

Benim Güzel Ailem Dizisi Uyarlama Mı?

Benim Güzel Ailem, Kore yapımı 'Once Again' adlı diziden uyarlanmaktadır.