Makyaj temizleyicisi olarak da kullanılabilen Hindistan cevizi yağı aynı zamanda cilde bakım yapar ve nemlenmesini sağlar. Kuru ciltlere nem kazandırır. İçeriğinde pek çok mineral vardır. Bu mineraller cildin beslenerek yumuşamasında yardımcı olur. Ciltte meydana gelen kaşıntı ve dökülmelerde de hindistan cevizi yağı kullanılır. Cildi derinlemesine temizleyen hindistan cevizi yağı düzenli kullanıldığında cilde ışıltı ve parlaklık verir.

Hindistan Cevizi Yağının Cilde Faydaları:

-Ciltteki yanıkların iyileşmesine yardımcı olur.

-Cildi nemlendirir ve böylece cildin kuru kalmasının önüne geçer.

-Çatlayan dudaklar için doğal bir dudak kozmetiği görevi görür.

-Güneş ışınlarını önlediği için güneş kremlerinin içeriğinde kullanılır ve böylece cildi güneş lekelerinden korur.

-Egzamayı hafifletmede yardımcı olur

-Cildi çevresel toksinlerden korur.

-Vücudunuzu nemlendirmek için elinize döktüğünüz hindistan cevizi yağı ile masaj yapabilirsiniz.

-Gece bakımı için yüz bölgesinde kullanabilirsiniz.

-Bir pamuk yardımı ile makyajlarınızı silebilirsiniz.

-Hindistan cevizi yağı kremi, cildinin ihtiyaç duyduğu bakımı gerçekleştirir ve yaşlanma etkilerine karşı doğal bir krem olarak değerlendirebilir.

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