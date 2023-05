Indie, shoegaze, noise rock, post-punk, electro-pop gibi türleri elektronik ve ambient müzik öğeleriyle harmanlayarak benzersiz bir atmosfe-rik sound ören Trentemøller’in anılara yer edecek performansının biletleri şimdi Biletix ve Mobilet’te satışa sunuluyor.

Akılda yer eden melodileri ve zengin ses manzaralarıyla son 15 yılın başarılı prodüktörleri arasında anılan Trentemøller, 13 Ekim Cuma akşamı Babylon’da sevenleriyle buluşacak. Elektronik müziğin kilometre taşı albümleri arasında gösterilebilecek albümler arasında yer alan çıkış albümü “The Last Resort”ı 2006’da yayımlayan Trentemøller, ilk canlı orkestrasını 2007’de kurarak performanslarına başladı. Bugüne kadar arasında Tricky, Savages, A Place To Bury Strangers, The Soft Moon, UNKLE, Depeche Mode, The Knife, Franz Ferdinand, Blonde Redhead, Lower Dens, Slowdive ve jennylee gibi 100’den fazla isimle remix’ler ve ortaklıklar gerçekleştiren Trentemøller; ilk albümünün ardından “Into The Great Wide Yon-der”, “Lost”, “Fiction” ve “Obverse” albümlerini dinleyicisiyle paylaştı. 2022’de altıncı al-bümü “Memoria”yı da kendi plak şirketi In My Room etiketiyle yayımlayan Trentemøller, müziğinde kontrastlarla ve paradokslarla dolu alanları keşfetmeyi ihmal etmiyor.

Indie, house, shoegaze, noise rock, post-punk, electro-pop gibi janrlar arasında dolaşırken elektronik ve ambient temelli sound’uyla kendi tarzını tanımlayan üretimlerine devam eden Trentemøller; dijital olduğu kadar analog, karanlık olduğu kadar eğlenceli, keskin olduğu ka-dar organik sound'ları eşi benzeri görülmemiş bir şekilde harmanlayarak ortaya koyuyor.