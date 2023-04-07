Adı bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Anderson Talisca konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Arap ekibi yakın zamanda Talisca'nın transferi hakkında açıklama yapacak.

Akşam'da yer alan habere göre Anderson Talisca tüm transfer dedikodularının arasında Al-Nassr'da kalmaya karar verdi. Suudi Arabistan ekibi, takımın en önemli parçalarından biri olan Brezilyalı yıldızı kimseye kaptırmadı.

Deneyimli futbolcu ile 2027'ye kadar geçerli sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

Al-Nassr'ın yıllık 8 milyon euro kazanan Anderson Talisca'nın maaşına yüzde 50 zam yaparak 12 milyon euroya çıkardığı belirtiliyor.

Böylece Brezilyalı futbolcuya Türkiye kapıları tamamen kapanmış oldu.