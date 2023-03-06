Arama kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo’nun da resmedildiği trafo “Kahramanlıklarınız Unutulmayacak” sloganı ile renklendirildi.

Ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin ilk gününden bugüne afet bölgesine entegre olan UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.), kendi bünyesinde kurduğu arama kurtarma takımıyla Hatay’daki enkaz çalışmalarına katıldı. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova olmak üzere 4 ilde 5 milyondan fazla vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti sağlayan UEDAŞ, teknik desteğin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da desteğini sürdürüyor.

Tüm ülkenin seferber olduğu afet mücadelesinde yardımlarına tam gaz devam eden UEDAŞ, Trafolar Konuşuyor projesi ile bölgede çalışanlara minnetini duyurdu. İlk kez 2013 yılında gerçekleştirilen “Trafolar Konuşuyor” projesi bugüne kadar kadına şiddetten kan bağışına, madde bağımlılığından toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar kadar birçok toplumsal konuyu ele alarak farkındalık çağrısında bulundu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ