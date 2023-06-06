Trafik güvenliğini tehdit eden en önemli sorunlardan biri, alkollü araç kullanımıdır. Alkolün etkisi altında araç kullanmak, sürücülerin dikkat ve tepki sürelerini azaltırken, koordinasyon ve muhakeme yeteneklerini bozar. Bu durum, trafik kazalarının artmasına ve can kayıplarına yol açar. Alkolün etkisiyle sürücülerin kontrolünü kaybetme riski yükselirken, diğer sürücülerin ve yayaların hayatı da tehlikeye atılır. Bu nedenle, alkollü araç kullanımıyla ilgili yasal düzenlemeler, trafik polisi ve yetkililer tarafından sıkı bir şekilde uygulanmaktadır.

Alkollü araç kullanımıyla ilgili yasal düzenlemeler nelerdir? Bayram Tatili İçin Araba Kiralarken Dikkat, En Uygun Nasıl Araba Kiralanır ?

Sürücülerin belirli bir promil değerinin üzerinde alkollü araç kullanmaları yasaktır. Ülkemizde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikler, alkollü araç kullanımını düzenlemektedir. Kanunda belirtilen promil sınırlarının aşılması durumunda sürücülere para cezası, aracın trafikten men edilmesi ve sürücü belgesinin geri alınması gibi yaptırımlar uygulanır.

Alkollü araç kullanımının trafik güvenliği üzerindeki etkileri nelerdir?

Alkollü araç kullanımı, sürücülerin dikkat, konsantrasyon, tepki süresi ve koordinasyon becerilerini olumsuz yönde etkiler. Alkolün etkisiyle sürücülerin araç kontrolünü sağlaması zorlaşır ve trafik kazalarının olasılığı artar. Alkollü sürüş, diğer araçlar ve yayalar için de büyük bir risk teşkil eder. Bu nedenle, alkollü araç kullanımıyla ilgili yasal sınırların ve trafik güvenliği kurallarının sıkı bir şekilde uygulanması önemlidir.

Alkollü araç kullanımının yasal yaptırımları nelerdir?

Alkollü araç kullanımı yasak olduğu için, sürücülerin alkollü araç kullanmaları durumunda cezai yaptırımlar uygulanır. Yasal düzenlemelere göre, belirlenen promil sınırlarını aşan sürücülere para cezası verilir, araçları trafikten men edilir ve sürücü belgeleri belirli bir süreyle geri alınır. İkinci ve üçüncü kez alkollü araç kullanımı durumunda cezalar daha da ağırlaşır ve sürücü belgeleri daha uzun süreyle geri alınabilir. Bu yaptırımlar, alkollü araç kullanımının ciddiyetini ve trafik güvenliğinin önemini vurgulamaktadır.

Alkolmetre ve alkol testi nasıl yapılır ve güvenilir midir?

Alkolmetre, sürücünün soluk vermesiyle alınan alkol miktarını ölçen bir cihazdır. Alkolmetreler, genellikle trafik polisleri tarafından kullanılır ve alkollü araç kullanımının tespitinde önemli bir rol oynar. Alkol testi, alkolmetre kullanılarak yapılan bir testtir ve sürücünün soluk vermesiyle alkol miktarı ölçülür. Alkol testi sonuçları, yasal sınırların aşıldığı durumlarda yasal yaptırımların uygulanmasında temel olarak kullanılır. Alkol testi sonuçlarının güvenilirliği, alkolmetrelerin kalibrasyonu, doğru kullanımı ve teknik yeterlilikle sağlanır. Trafik polisleri ve yetkililer, alkol testi yaparken standart prosedürleri takip ederek doğru sonuçlar elde etmeye çalışır. Ancak, test sonuçları üzerinde itiraz hakkı olduğu unutulmamalı ve gerektiğinde başvurular yapılarak sonuçların doğruluğu kontrol edilmelidir.

ÜLKEMİZDE YASAL ALKOL SINIRI

Ülkemizde ticari araç sürücüleri ve kamu hizmetinde çalışan sürücülerin alkollü olarak trafiğe çıkmaları tümüyle yasaklanmış, diğer sürücüler içinse yasal sınır olarak bir litre kanda yarım gram alkole eşit olan, 0.50 Promil belirlenmiştir. Bu halk arasında yanlış bir biçimde "yüzde elli alkollü olmak" diye ifade edilmekte, hatta bunun mümkün olduğu sanılmaktadır. Bu tümüyle yanlış bir bilgidir. Bu yanlışlık genellikle promil değerinin nasıl hesaplandığının iyi bilinmemesinden kaynaklanmaktadır.

Promil hesabında alkolün ağırlığı, kanın ise hacmi dikkate alınarak bir orantı kurulur. Örneğin 0.50 promil 100 mililitre kanda 50 miligram alkol bulunduğunu gösterir ve buradan gidilerek, 50:100=0.50 promil kabul edilir. Ağırlığı hacme oranlamak matematiksel olarak çok mantıklı değilse de, karmaşık ve çok küçük sayılarla uğraşmak zorunda bırakmadığı için tercih edilen bir ifade biçimidir. Eğer hacim oranları dikkate alınacak olursa, 0.50 promilin gerçekte kanda %0.063 oranında alkole eşit olduğu (on binde 6.3 !) görülür. İnsan vücudu yüzde elli alkol oranı bir yana, %0.5 oranında alkole bile (binde 5 ya da bir litre kanda 4 gram alkol bulunması) tolerans göstermekte çok zorlanır, hatta bu düzeydeki kan-alkol oranı pek çok kişide ölüme yol açar.





ALKOL DÜZEYİNİN HESAPLANMASI VE ALKOL-KAN ORANLARI

ÖLÇÜM DEĞERİ promil hesabı(miligram alkol/mililitre kan) 1 Litre kanda ne kadar alkol var hacim olarak kandaki alkol oranı*

0.2 Promil 20 mg alkol/100 ml kan (20:100=0.2) 0.2 gram alkol %0.025 (binde 0.25 alkol)

0.5 Promil 50 mg alkol/100 ml kan (50:100=0.5) 0.5 gram alkol % 0.063 (binde 0.63 alkol)

0.8 Promil 80 mg alkol/100 ml kan (80:100=0.8) 0.8 gram alkol % 0.1 (binde 1 alkol)

1 Promil 100 mg alkol/100 ml kan (100:100=1) 1 gram alkol % 0.13 (binde 1.3 alkol)

1.5 Promil 150 mg alkol/100 ml kan (150:100=1.5) 1.5 gram alkol % 0.19 (binde 1.9 alkol)

2 Promil 200 mg alkol/100 ml kan (200:100=2) 2 gram alkol % 0.25 (binde 2.5 alkol)

3 Promil 300 mg alkol/100 ml kan (300:100=3) 3 gram alkol % 0.38 (binde 3.8 alkol)

4 Promil 400 mg alkol/100 ml kan (400:100=4) 4 gram alkol % 0.5 (binde 5 alkol)

5 Promil 500 mg alkol/100 ml kan (500:100=5) 5 gram alkol % 0.6 (binde 6 alkol)

* 1 mililitre alkolün ağırlığı 0.789 gram, 1 gram alkolün hacmi 1.268 mililitredir

ALKOLÜN VÜCUT VE DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÖLÇÜM DEĞERİ VÜCUT VE DAVRANIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

0.2 Promil ruh halinin değişmesi, vücut ısısında hafif bir yükselme, davranışlar üzerindeki kontrolün azalması

0.5 Promil belirgin bir gevşeme, dikkatin azalması, koordinasyon ve muhakeme bozukluğunun başlaması. YASAL SINIR

0.8 Promil koordinasyon, algı ve muhakemede belirgin bozulma, tepki zamanının, kendini kontrol etme becerisinin zarar görmesi

1 Promil sarhoşluk belirtileri, muhtemel mahcup edici davranışlar, bir an neşeli bir an üzgün olmak gibi ruh halinde gidip gelmeler

1.5 Promil ayakta durma, yürüme ve konuşmada güçlük çekme, denge ve koordinasyonun kaybedilmesi, belirgin olarak sarhoşluk hali

2 Promil ağrı ve diğer fiziksel duyumların azalması, ağlama ve gülme arasında gidip gelmek gibi belirgin duygusal tutarsızlıklar

3 Promil reflekslerin azalması, bilinçte bulanıklık, pek çok kişide bilinç kaybı

ALKOL İÇEREN İÇKİLER

Bir çok içkide bulunan alkol oranı (içkinin alkol derecesi) çok farklıdır ve bu nedenle ne kadar alkol alındığının belirlenmesi çok güç olabilir. Ayrıca alkolün vücutta yakılması zaman isteyen bir iştir ve bu da kişinin vücut ağırlığı, karaciğerinin büyüklüğü, genel sağlık durumu başta olmak üzere pek çok faktöre göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle bir çok kişi aldığı alkol miktarı konusunda yanılgıya düşmektedir.

Vücudunda 6 litre kan bulunduğunu varsaydığımız bir yetişkinin kan dolaşımına 3 gram alkol karışması halinde yasal sınıra ya çok yaklaştığı ya da aştığı düşünülebilir. Aşağıda, içinde yaklaşık olarak 12 gram alkol bulunan içki miktarları belirtilmiştir Bu içkilerin içerdiği alkol miktarı göz önünde bulundurulduğunda bir yetişkinin tehlikeli bir sürücü haline gelmesinin çok zor olmadığı görülür. Özellikle "hafif" içki olduğu düşünülerek bira ve şarabın çok fazla içilmesinin sürücüleri çok zor durumda bırakabileceğine dikkat edilmelidir.

1 Adet Bira Kaç Promildir?

1 bira yaklaşık olarak 33 ila 53 oranında promil değerine sahiptir. Bu promil oranı biranın 33 cl veya 50 cl olmasına göre değişiklik gösterir. 33 cl biranın promil değeri, 50 cl biraya göre daha düşüktür. Promil hesaplamaları yapılırken bu farklar göz önüne alınmalıdır.

Alkol Promil Sınırı Kaçtır?

Trafikte alkol promil sınırı 50 promildir. Yasal sınır 1 litre kan için yarım gram alkol ile eşdeğerdir. Bu oran ticari araçlar için 0,20 promildir. 0,2 promil sonrası alkol seviyesi sınırı aşılmış olacaktır. 0,50 oran 100 milimetreye tekamül etmektedir. Bu kanda 50 mg alkol olduğunu gösterir. Bu sınırın aşılması araç kullananların ceza almalarına neden olacaktır.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre ilk kez alkollü araç kullanma cezası 2023 yılında gelen güncelleme ile 4.064 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca alkollü araç kullanma cezası olarak aracın trafikten menedilirken sürücü belgene ise 6 aylığına el konulur ve 20 ceza puanı kazanırsın. Bu durumda ilk alkollü araç kullanma cezasını 15 gün içinde ödersen mevcut fiyat üzerinden %25 indirim uygulanır ve 2023 alkollü araç kullanma cezası 3.048 TL'ye düşer.