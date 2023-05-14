Trafikte çocuk güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla geçtiğimiz aylarda “Bilinçli Çocuklar Trafikte, Geleceğimiz Güvende” projesini hayata geçiren Doğuş Otomotiv’in toplumsal katılım platformu Trafik Hayattır! ve Küçükçekmece Belediyesi, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’nda çocuklara özel şenlik düzenledi. Etkinliğe Küçükçekmece ilçesindeki 10 okuldan gelen, anasınıfından 6. sınıfa kadar farklı yaş gruplarında yaklaşık 750 öğrenci katıldı.

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde yer alan yaklaşık 5 dönüm alana kurulu Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda düzenlenen etkinlikte eğitimler, gösteriler ve trafik temalı atölye çalışmalar yer aldı.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nda çocuklarda trafikte güvenlik bilinci eğlendirerek sağlamayı hedefleyen şenlikte, çocuklar kendileri için özel olarak hazırlanmış eğlendirici ve eğitici etkinliklere katıldılar.

Toplumda trafik güvenliği konusunda pozitif bir kültür oluşturmak amacıyla 2004 yılından beri devam eden trafikte sorumlu, güvenli ve ekonomik araç kullanmak konusuna odaklı

Trafik Hayattır! platformu, Küçükçekmece Belediyesi iş birliği önümüzdeki dönemlerde farklı çalışmalara imza atmayı planlıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ