Spor Toto Süper Lig'de 51 puanla 6. sırada yer alan Trabzonspor'un İspanyol stoperi Marc Bartra, golleriyle de takımına katkı sağladı.

Sezon başında transfer edilen İspanyol savunma oyuncusu, bordo-mavili takımın sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yendiği ve deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandırdı.

Trabzonspor'un evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada da gol sevinci yaşayan 32 yaşındaki Bartra, takımının ligin 35. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendiği maçta da rakip fileleri havalandırarak gol sayısını 4'e yükseltti.

Önemli isimleri geride bıraktı

Bartra, 3 gol atan Yusuf Yazıcı, ikişer gol kaydeden Abdülkadir Ömür ve Marek Hamsik ile 1 golde kalan Edin Visca gibi oyunculardan daha çok takımına katkı sağladı.

Deneyimli oyuncu, beşer gol atan santrforları Umut Bozok ve Maxi Gomez gibi oyuncuların da 1 gol gerisinde yer aldı.

Bartra, 6. en fazla gol atan isim

Bartra, Trabzonspor'da gol sayısında 6. en fazla gol atan isim konumunda yer alıyor.

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Sol kanatta görev yapan Trezeguet 10 gol ile en golcü oyuncu olurken, orta sahada forma giyen Bakasetas 6 gol ile bu futbolcuyu takip etti. Bir başka orta saha oyuncusu Enis Bardhi'nin yanı sıra santrforlar Umut Bozuk ve Maxi Gomez de beşer gol attı.

Santrforlar 10, stoperler 6 gol kaydetti

Trabzonspor'da santrfor oyuncuları Umut Bozok ve Maxi Gomez toplam 10 gol atarken stoperde görev alan futbolcular 6 gol kaydetti.

Bartra fileleri 4 kez havalandırarak savunmanın en golcü oyuncusu olurken Stefano Denswil ve takımdan ayrılan Vitor Hugo da birer kez bu sevinci yaşadı. (AA)