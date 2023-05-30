Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bugün deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu.
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Jean-Philippe Gbamin, Doğucan Haspolat, Maxi Gomez, Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil kadroya dahil edilmedi.
Ligin 5. haftasındaki HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağında yaralanma ve dış menisküsündeki yırtık nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, kadroya dahil edildi.
Ligde 2 Eylül'de oynanan karşılaşmada sakatlanan milli futbolcu, 270 gün sonra kadroya alındı. (AA)