Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı ilk etap kamp çalışmaları için Slovenya'ya gitti.
Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçakla Slovenya'ya hareket eden bordo-mavili takım, Kranj kentinde kampa girecek.
Yolculuk öncesi havalimanında takımı uğurlayan taraftarlar, birlikte fotoğraf çektirdikleri futbolculara forma imzalattı.
Trabzonspor, 26 Temmuz'a kadar sürecek kamp süresince 5 hazırlık maçı oynayarak yeni sezona hazırlanacak.
Bordo-mavili takımın milli oyuncuları kampa 9 Temmuz'da katılacak.Kaynak: AA